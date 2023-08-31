Работодателям сложно привлечь молодежь: работники хотят при минимуме усилий получать большие зарплаты

Каждую осень магазин сладостей Candy POP с трудом находит работников. Сейчас компания готова принять 10-15 человек на должность продавцов-консультантов.
"Мы составляем гибкие графики, чтобы работники могли учиться, но нам все равно говорят: "я хочу заниматься только учебой", и уходят", – сказала представитель Candy POP Неринга Вите.
Работодатели говорят, что осенью в больших городах компании всегда сталкиваются с проблемами, поскольку жители возвращаются из отпусков, в города съезжаются студенты, спрос растет, а обслуживающего персонала не хватает.
"Число потребителей растет, а работников не хватает. В первую очередь, в сфере обслуживания", – сказал глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.
Представители магазина сладостей гадают: может, причина нехватки работников - желание современной молодежи зарабатывать много и работать мало?
"Самая большая проблема сейчас с молодыми работниками - то, что люди хотят зарабатывать очень много и не прилагать усилий. Это видно, но практика и в нашей компании показывает, что если человек старается, учится, хочет совершенствоваться, расти – деньги к нему приходят сами", – сказала Вите.
Кроме того, покупатели становятся требовательнее, что может напугать самих новых работников, поэтому люди не хотят идти в сферу торговли, услуг и обслуживания.
"Иногда мало окончить школу или получить профессию. Надо совершенствоваться в конкретной сфере, чтобы удовлетворить спрос покупателя", – сказал Арлаускас.
Но даже и те, кто идеально подходят для работы в этой сфере, выбирают только те места, где условия самые хорошие, молодежь не хочет долго обслуживать столики или работать за прилавком, поэтому ее привлекают офисы, стартапы, а сфере обслуживания надо думать, как удержать работников.
"Надо искать партнерство, как в цивилизованном мире. Эта культурная трансформация требует времени", – заметил Арлаускас.
Несмотря на то, что торговля жалуется на нехватку работников осенью, представители ресторанов отмечают, что хуже, чем летом, осенью не будет.
"Лето этого года было особенно тяжелым, было сложно найти работников гостиниц, заведений общепита в Паланге. В сезон текучка была огромной. Люди, молодежь, приходит на работу, не зная, что это за работа", – сказала исполнительный директор Ассоциации гостиниц и ресторанов Эгле Лижайтите.