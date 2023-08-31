Работодателям сложно привлечь молодежь: работники хотят при минимуме усилий получать большие зарплаты

"Самая большая проблема сейчас с молодыми работниками - то, что люди хотят зарабатывать очень много и не прилагать усилий. Это видно, но практика и в нашей компании показывает, что если человек старается, учится, хочет совершенствоваться, расти – деньги к нему приходят сами", – сказала Вите.

Представители магазина сладостей гадают: может, причина нехватки работников - желание современной молодежи зарабатывать много и работать мало?

"Число потребителей растет, а работников не хватает. В первую очередь, в сфере обслуживания", – сказал глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Работодатели говорят, что осенью в больших городах компании всегда сталкиваются с проблемами, поскольку жители возвращаются из отпусков, в города съезжаются студенты, спрос растет, а обслуживающего персонала не хватает.

"Мы составляем гибкие графики, чтобы работники могли учиться, но нам все равно говорят: "я хочу заниматься только учебой", и уходят", – сказала представитель Candy POP Неринга Вите.

Каждую осень магазин сладостей Candy POP с трудом находит работников. Сейчас компания готова принять 10-15 человек на должность продавцов-консультантов.

Кроме того, покупатели становятся требовательнее, что может напугать самих новых работников, поэтому люди не хотят идти в сферу торговли, услуг и обслуживания.

"Иногда мало окончить школу или получить профессию. Надо совершенствоваться в конкретной сфере, чтобы удовлетворить спрос покупателя", – сказал Арлаускас.

Но даже и те, кто идеально подходят для работы в этой сфере, выбирают только те места, где условия самые хорошие, молодежь не хочет долго обслуживать столики или работать за прилавком, поэтому ее привлекают офисы, стартапы, а сфере обслуживания надо думать, как удержать работников.

"Надо искать партнерство, как в цивилизованном мире. Эта культурная трансформация требует времени", – заметил Арлаускас.

Несмотря на то, что торговля жалуется на нехватку работников осенью, представители ресторанов отмечают, что хуже, чем летом, осенью не будет.