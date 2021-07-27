Работодатели жалуются, что нет работников, а люди старшего возраста не могут найти работу

Снегуоле 50 лет, она работала в сфере коммуникаций, консультировала клиентов. Когда она меняла место работы, ей задали странный вопрос о возрасте.

"Меня он не обидел, но во время собеседования меня спросили – как вы будете себя чувствовать, если ваш начальник будет младше вас. Я удивилась – первый раз так в лоб мне говорили о моем возрасте, но это не помешало трудоустройству и дальнейшей успешной работе", – сказала Снегуоле Матонене.

Однако, по данным профсоюзов, в других случаях все заканчивается печальнее. 50-летние и старше часто возмущаются, когда слышат от работодателей, что работники ленятся работать.

"Они со слезами рассказывают, что хотят работать. До пенсии им остается 10 лет, нужного стажа нет. Они готовы на любую работу, но сталкиваются с тем, что часто все вопросы заканчиваются после того, как называешь свой возраст", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Работодатели уверяют, что ценят работников старшего возраста, но некоторым из них не хватает навыков в условиях изменяющегося рынка труда.

"Тут надо констатировать, что люди старшего возраста отстают от жизни. Несколько дней назад мы говорили с премьером о системе переквалификации – она очень архаичная. Она не успевает идти в ногу с технологическими изменениями, новыми требованиями на рынке труда", – заметил президент Конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Снегуоле придерживается иного мнения о работниках старшего возраста.

"Они могут сказать, что чего-то не знают, а молодежь об этом не говорит, возможно в силу опыта и желания показаться лучше, они просто не скажут, что чего-то не знают. Поэтому и кажется, что у молодежи знаний и навыков больше", – заметила она.

По подсчетам Службы занятости, в Литве без работы 90 000 человек старше 50 лет. Их профессии не востребованы на нашем рынке, эти люди боятся переквалификации. Однако в последнее время больше людей устраивается на работу – в прошлом году 4000 в месяц, а в этом – уже по 5000.

"Мы уже не можем говорить, что работодатели дискриминируют работников по возрастному принципу, поскольку из-за нехватки работников востребованы и люди старшего возраста. Но проблема в том, что люди старшего возраста менее мотивированы и не могут приспособиться к изменениям на рынке", – сказала представитель Службы занятости Гедре Вите.

В этом году в Службу контролера равных возможностей с жалобами обратились 68 человек, а в прошлом – 123.