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Правительство Литвы решает вопрос отказа от компенсации обязательных тестов на COVID-19 для непривитых работников, а работодатели считают, что за тесты должны платить сами работники. Работники говорят, что это было бы опасным прецедентом, ведь безопасные условия на рабочем месте должны гарантировать работодатели.
Работодатели считают, что за тесты должны платить непривитые работники
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, рассматривают возможность оплаты тестов таким работникам работодателями.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что если ситуация не изменится и темпы вакцинации не увеличатся, то, возможно, расходы на тестирование придется взять на себя работникам или работодателям.

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Председатель Литовской конфедерации работодателей Инга Ругинене сказала, что не сомневается - это бремя ляжет на плечи работников. По ее словам, требование оплачивать обязательные тесты создаст опасный прецедент.

"Безопасность рабочего места по закону о безопасности работников и их здоровье обеспечивает работодатель, он и должен платить за это. Это значит, что обязательную проверку здоровья организует и оплачивает работодатель. Тут даже не о чем говорить", – сказала Ругинене.

По ее словам, надо отделить "паспорт возможностей" и развлечения от трудового окружения. Она заметила, что из-за таких решений работники могут уйти с работы.

"Еще хуже вариант, когда вводят неясную характеристику – работник или работодатель. Работодатели уже сейчас говорят, что платить должен работник, что они платить не собираются, это болезненный вопрос. С другой стороны, решения можно принимать, какие хочешь, но реальность жестче - уже сейчас работодатели не могут найти работников", – сказала Ругинене.

"Можно ужесточать все требования до бесконечности, пока не дойдем то той точки, при которой работать на производстве станет некому", – прибавила она.

Между тем глава Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что обязательное тестирование - это отношение работника с государством, если государство больше не хочет оплачивать тесты, то платить должны работники.

"Если же это обязательство перекинут на плечи работодателя, это только ухудшит его положение. Вопрос в том, насколько эффективно перекладывание ответственности с государства на работодателя. MesМы категорически против того, чтобы обязательство по тестированию лего на плечи работодателя", – сказал Романовскис.

По его словам, безопасность на рабочем месте гарантирует бесплатная вакцина, а если государство находит компромиссный вариант - тестирование, то за это должны платить работники, которые не хотят прививаться.

"Единственное безопасное решение утвержденное в этом мире - вакцина. Тест - это способ предотвращения распространения, но он был эффективен, пока не было вакцины. Если бы спросили работодателя, он бы ответил, что самый эффективный вариант - вакцина, но государство относится к этому с большей гибкостью", – сказал Романовский.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что для того, чтобы привилось больше людей, платить за тесты должны работники.

"Если главная цель - увеличить число вакцинированных и если еще есть альтернатива тестирования за деньги государства, то мы ничего не изменим. Люди не будут прививаться. (...) Я за альтернативу, но чтобы все это делали за свой счет. Не хочешь прививаться за счет государства, сдавай тесты за свой счет", – сказал Арлаускас.

По его мнению, ученые вообще должны вмести ясность в вопрос, сколько еще может длиться тестирование.

С середины сентября действует обязательное правило тестирования непривившихся и не болевших коронавирусом работников на производстве с периодичностью в 7-10 дней.

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