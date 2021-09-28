Работники вильнюсского общественного транспорта обсуждают забастовку

Профсоюз работников "Вильнюсского общественного транспорта" представит этот вопрос на обсуждение совету, поскольку с руководством компании и городским муниципалитетом профсоюзам договориться не удалось - речь шла о повышении зарплат на 10% и введении обеденного перерыва.

"Наша группа предложит провести забастовку, но параллельно будет предложено не закрывать возможность общения с администрацией до проведения голосования по процедуре забастовки – искать возможность соглашения по коллективным переговорам", – сказал глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс.

По его словам, сейчас право водителей на обеденный перерыв не гарантировано из-за интенсивных графиков. Профсоюз также требует установить систему оплаты в коллективном договоре, не допускать ухудшения "юридического, социального и экономического положения работников", которое было установлено в коллективном договоре 2018 г.

Маркявичюс сказал, что если диалог по-прежнему не удастся, забастовку проведут в конце октября-начале ноября, но, поскольку общественный транспорт - это обязательная услуга, около треть автобусов и троллейбусов будет работать и во время забастовки. Детали забастовки также важно согласовывать с компанией.

"Один из возможных шагов – итальянская забастовка, когда все работники тщательно будут выполнять свои обязанности, не будут нарушать ПДД. Еще обсуждается один вариант - водители откажутся работать в выходные и праздничные дни, а также сверхурочно", – сказал он.

Профсоюз вильнюсского общественного транспорта провел бессрочный пикет у здания городской мэрии, требовал обеспечить водителям возможность пообедать и повысить зарплату на 10%.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее говорил, что зарплаты работникам общественного транспорта повышают, платят своевременно, несмотря на снижение доходов компании во время пандемии, кроме того, был обновлен автопарк, а условия работы - хорошие.

Мэр называет пикет политической акцией, поскольку представители профсоюза являются приверженцами "оппозиционных партий", и не соглашаются вводить систему поощрения в компании, уделяя внимания новым хорошо работающим работникам.

В компании "Вильнюсский общественный транспорт" работают 1900 человек, около 1400 являются членами профсоюза.