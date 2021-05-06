Работники санатория Belorus протестуют в Вильнюсе, МИД обещает добиваться его перенятия Литвой

"Два комитета в Сейме Литвы приняли решение о возможности обратиться в правительство Беларуси с предложением выкупить санаторий и, разумеется, МИД проведет в жизнь это предложение, рекомендацию комитетов Сейма", - сказал в четверг журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Два комитета Сейма Литвы - По иностранным делам и По социальным вопросам и труду в конце апреля предложили уполномочить правительство начать переговоры с Беларусью по вопросу о передаче Литве санатория Belorus. Правительству предлагается инициировать консультации о выкупе зданий Belorus, отошедших Беларуси на основании подписанного 6 февраля 1995 года правительственного соглашения Литвы и Беларуси и расторжении договора аренды земельного участка.

По словам премьера Ингриды Шимоните, началу переговоров может помешать нежелание Беларуси сотрудничать.

"Нельзя начать переговоры, если одна из сторон не будет участвовать в них. Но инициировать такие переговоры наша сторона точно может", - сказала она в четверг журналистам.

Чуть раньше в четверг МИД сообщил, что пригласил другие литовские министерства и ведомства принять участие в совещании по обсуждению дальнейших действий в отношении санатория.

Участники протеста "штурмовали" центр столицы

Между тем десятки автомобилей с работниками санатория Belorus, приехавшие из Друскининкай, в полдень четверга проехали по главной артерии литовской столицы - проспекту Гедиминаса. Водители автомобилей громко сигналили, движение по проспекту остановилось, его регулировала полиция, на автомобилях были салатовые флажки с логотипом санатория.

Как ранее сообщили организаторы протеста, колонна автомобилей намерена проехать от здания банка Swedbank на проспекте Конституциёс мимо Президентского дворца, правительства и МИД до Сейма. Организаторы утверждают, что МИД самовольно применил санкции к санаторию.

По словам Г. Ландсбергиса, решение о санкциях принимает Европейский совет.

"Решение о санкциях принимает Европейский совет, применяют его непосредственно в Литве коммерческие банки", - объяснил на пресс-конференции министр ИД.

Как утверждает МИД, чтобы убедиться в законности применения к санаторию санкций, были проведены неформальные консультации с Еврокомиссией (ЕК), которая поделилась мнением, что санкции законны, однако обратила внимание, что дать оценку им на самом деле могут только суды.

На этой неделе Каунасская окружная прокуратура сообщила, что решила не применять меры по защите общественного интереса в связи с санкциями ЕС, и утверждала, что банк законно и обоснованно ограничил распоряжение средствами, находящимися на счетах санатория, реализуя международные и литовские правовые акты о применении экономических санкций в отношении определенных компаний, находящихся в управлении Беларуси.

По информации прокуратуры, было установлено и то, что ведомства, ответственные в Литве за реализацию международных экономических санкций - МИД и Служба расследования финансовых преступлений - несколько раз применили предусмотренные в законодательстве исключения и разрешили банку выполнить конкретные необходимые платежи, поэтому была выплачена зарплата работникам этого санатория, уплачены налоги и проведены прочие допустимые платежи.

По данным Центра регистра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению делами президента Беларуси. Его возглавляет Виктор Шейман, находящийся в списке санкций ЕС.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре прошлого года. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория.

В этом санатории работает около 390 человек: 350 - граждане Литвы, остальные – граждане Беларуси.