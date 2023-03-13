"На ул. Студенту кто-то пошутил, – сообщили читатели портала Kas vyksta Kaune в 7.16 ч. 13 марта.
По словам очевидцев, в мусоровозе загорелся мусор.
"Загорелся мусор, видела, как его выбросили, поливали водой", – писала жительница Каунаса.
Представитель ЗАО Kauno švarа Йонас Трумпа сказал Kas vyksta Kaune, что в понедельник утром на самом деле загорелся мусор в мусоровозе.
"Поскольку там замкнутое пространство, работник высыпал отходы на проезжую часть и стал тушить. Через полчаса мусор убрали", – сказал Трумпа.
"Эта машина собирает мусор из контейнеров частных домов. Зимой жители нередко выбрасывают в контейнер недогоревшие угли, золу. Им может кажется, что зола уже не горит, но в контейнере происходит возгорание из-за поступления кислорода. Когда в контейнер высыпают недогоревшую золу, загорается другой мусор. Мы считаем, что в этот раз так и было. Когда водитель высыпал мусор, было видно, что там много тлеющей золы", – объяснил причину возгорания Трумпа.
ЗАО Kauno švara приносит водителям извинения за доставленные неудобства.
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