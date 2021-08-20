Работники Центра реестра на следующей неделе отправятся в регионы, чтобы помочь людям получить "паспорт возможностей"

"Мы видим необходимость в таких услугах, поэтому по договоренности с мэрами мы решили помочь жителям получить "паспорт возможностей", – сказала представитель ЦР Диана Вилите.
По ее словам, в соответствии с оговоренным графиком, жители смогут получить документ в помещениях муниципалитетов или староств.
"Мы надеемся, что такие визиты помогут людям получить документ, пока в его выдачу не включили другие учреждения", – заметила Вилите.
Такие поездки планируются с 23 августа. Работники ЦР посетят Райтининкай, Симнас, Пуню, Бутримонис и Пивашюнай (Алитусский район).
Позже они отправятся в Бирштонский муниципалитет. Кроме того планируется поездка в Бабтай, Запишкис, Самилай, Казлу Руду (Каунасский район), в Куршенай и Грузджяй (Шяуялйский район), а также в Паневежский район.
Подробный график можно найти на сайте ЦР. "Паспорт возможностей" жители будут получать бесплатно, достаточно предъявить удостоверение личности.
ЦР напоминает, что самый быстрый способ получения "Паспорта возможностей" - через сайт www.gpasas.lt. Если у человека нет подключения к э-банкингу, "паспорт возможностей" он может взять в отделении ЦР. Рекомендуется за ранее регистрироваться, чтобы не пришлось ждать в очереди.
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