Работающий в Паланге грузин открыл необычный киоск: отдыхающие стоят в очередях

В киоске на ул. Й.Басанавичюса работают трое человек – одна литовка и двое граждан Грузии. Мужчины живут в Литве первое лето, они немногословны, зато готовят безупречный пирог-печник (так его называют в Чехии, Румынии и Венгрии) . Этих кондитеров в Палангу пригласил известный многим отдыхающим грузин Звяд, которому принадлежит грузинское кафе.
„Мы с семьей много путешествуем. Увидели в Чехии, попробовали, я подумал, почему бы не привезти эту выпечку в Литву. Ведь не запрещено“, – сказал Звяд.
Сам Звяд учился в Польше, там создал семью, а потом по предложению приятеля открыл кафе в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса.
„Люди здесь дружелюбные. Мне здесь нравится. Люди любят хорошую еду, новинки. Если еда хорошая, стоят очереди. Мы открыли киоск с десертами примерно месяц назад. Сразу ощутили интерес, люди спрашивают, а в хорошую погоду – сразу образуются очереди“, – рассказал предприниматель (сам пирог-печник служит конусом, в который кладут вафли, взбитые сливки, ягоды, фрукты и шоколад).
„В Грузии уже есть несколько мест, где готовят этот десерт. Мне не пришлось обучать новых людей, я пригласил кондитеров из Грузии. Они работают вдвоем“, – рассказал собеседник.