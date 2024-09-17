Работающие в Литве украинцы в этом году заплатили в бюджет страны 65,2 млн евро

По данным министерства на 1 сентября, с начала войны в Украине в Литве по трудовым договорам работают 33,9 тыс. украинцев. Служба занятости помогла трудоустроиться более 23,9 тыс. украинцам, и почти 2 тыс. рабочих мест им предлагается и сейчас.

Большинство украинцев – почти каждый третий – работают в Вильнюсе (10,5 тыс.). Помимо столицы, наибольшее количество приехавших украинцев сейчас работают в других крупных городах страны – Клайпеде (4,8 тыс.), Каунасе (4,2 тыс.), Шяуляе (2,3 тыс.) и Паневежисе (1,3 тыс.).