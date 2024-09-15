Работающий в Паланге грузин открыл необычный киоск: отдыхающие стоят в очередях

В киоске на ул. Й.Басанавичюса работают трое человек – одна литовка и двое граждан Грузии. Мужчины живут в Литве первое лето, они немногословны, зато готовят безупречный пирог-печник (так его называют в Чехии, Румынии и Венгрии) . Этих кондитеров в Палангу пригласил известный многим отдыхающим грузин Звяд, которому принадлежит грузинское кафе.

„Мы с семьей много путешествуем. Увидели в Чехии, попробовали, я подумал, почему бы не привезти эту выпечку в Литву. Ведь не запрещено“, – сказал Звяд.

Сам Звяд учился в Польше, там создал семью, а потом по предложению приятеля открыл кафе в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса.