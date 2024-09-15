2024.09.15 07:02

Работающий в Паланге грузин открыл необычный киоск: отдыхающие стоят в очередях

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Palanga
Palanga
ФОТО: Rita Gečiūnaitė

Даже если вы едете в Палангу, стараясь устроить бюджетный отдых, вам вряд ли удастся пройти мимо ароматных сладостей. А желание отдыхающих отведать что-то необычное, используют торговцы необычным кофе, вафлями, мороженным и десертами. Не первый год работающий в Паланге грузин решил пригласить сюда грузинских кондитеров.

В киоске на ул. Й.Басанавичюса работают трое человек – одна литовка и двое граждан Грузии. Мужчины живут в Литве первое лето, они немногословны, зато готовят безупречный пирог-печник (так его называют в Чехии, Румынии и Венгрии) . Этих кондитеров в Палангу пригласил известный многим отдыхающим грузин Звяд, которому принадлежит грузинское кафе.

„Мы с семьей много путешествуем. Увидели в Чехии, попробовали, я подумал, почему бы не привезти эту выпечку в Литву. Ведь не запрещено“, – сказал Звяд.

Сам Звяд учился в Польше, там создал семью, а потом по предложению приятеля открыл кафе в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса.

„Люди здесь дружелюбные. Мне здесь нравится. Люди любят хорошую еду, новинки. Если еда хорошая, стоят очереди. Мы открыли киоск с десертами примерно месяц назад. Сразу ощутили интерес, люди спрашивают, а в хорошую погоду – сразу образуются очереди“, – рассказал предприниматель (сам пирог-печник служит конусом, в который кладут вафли, взбитые сливки, ягоды, фрукты и шоколад).

„В Грузии уже есть несколько мест, где готовят этот десерт. Мне не пришлось обучать новых людей, я пригласил кондитеров из Грузии. Они работают вдвоем“, – рассказал собеседник.

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