Всего до настоящего времени в Литву прибыло около 71,5 тыс. украинцев: детей, лиц старшего возраста, лиц трудоспособного возраста. С начала войны около 11 000 украинцев трудоустроиться помогла Служба занятости, еще 2,2 тыс. рабочих мест украинцам предлагается. Работающие в Литве украинцы за месяц нашей стране уплачивают около 5 млн. евро налогов.

"Число работающих украинцев только подтверждает, что, ожидая возможности вернуться на родину, они работают в нашей стране, некоторые из них даже успешно создают бизнес и нанимают не только своих, но и наших людей (...)", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Украинцы работают во всех самоуправлениях страны. Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 6,8 тыс., т.е. почти каждый третий работающий украинец, в Каунасе – 2,9 тыс., т.е. каждый седьмой трудоустроенный украинец в Литве с начала войны в Украине, в Клайпеде – 2,6 тыс.

Большинство украинцев работают в секторах производства, строительства, транспортно-складской деятельности, услуг размещения и общепита, оптовой и розничной торговли.

По данным Службы занятости, на высококвалифицированных должностях работают 1,7 тыс. или 8 проц. украинцев. Они работают как специалисты по бизнесу и администрированию, специалисты в области здравоохранения: врачи, медсестры, ветеринары, а также специалисты по обучению, специалисты по информационным технологиям, специалисты по физике, инженерии, специалисты в области права, социальной сферы, культуры, говорится в сообщении.

Большинство из них – 14,2 тыс. – работают на работах, требующих средней квалификации – 67 проц. трудоустроившихся с начала военных действий в Украине. Они работают специалистами по обслуживанию клиентов, продавцами, строителями, специалистами по металлообработке, механиками электромеханического и электронного оборудования, операторами стационарного оборудования и машин, водителями.

Около 5,2 тыс. украинцев работают на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах. Большинство из них работают уборщиками в офисах и гостиницах, помощниками на кухнях и упаковщиками, работниками сельского и лесного хозяйства, вспомогательными работниками, отмечается в сообщении.

"Работодатели страны активно трудоустраивают приехавших украинцев. При регистрации вакансий на платформе Службы занятости отмечают, что на предлагаемые вакансии принимаются украинцы. В настоящее время они могут выбирать из более чем 2,2 тыс. предложений о работе", - сказал заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис.

Работают и платят налоги в Литве



Работающие в Литве украинцы в месяц нашей стране уплачивают около 5 млн. евро налогов.

Зарплаты украинцев колеблются от минимальной до почти 2 тыс. евро в месяц в зависимости от характера работы. В среднем работающий в нашей стране украинец в ноябре зарабатывал около 1 048 евро "на бумаге".

