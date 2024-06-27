Работающая в норвежском центре паллиативного ухода жительница Паневежиса в ужасе от тех же услуг в Литве

„Мне ее состояние не понравилось – я поменяла антибиотики“, – пояснила врач. Тогда я решила информировать персонал о том, что я сама медсестра – я поняла, что это важно, хотя меня это удивило“, – сказала Юрате.

„Мне сказали, что у пациентки пролежни. Я удивилась, почему человека не переворачивают с боку на бок? Я уже не говорю о специальных матрасах? Принесли специальное средство, назавтра смотрю, его уже не используют. Иду, прошу. Тут появился специальный матрас. Освободился. Понимаю, что не хватает специальных средств, рабочих рук. Но во всех странах так, вряд ли в какой-то есть все. Но отец заметил, что когда я приезжала, ситуация всегда улучшалась. Удивляло, что все надо требовать. Принцип такой: если близкие интересуются лечением, разбираются в нем, то все идет в нужное русло“, – делилась Юрате, которая летала в Литву с февраля каждую вторую неделю.