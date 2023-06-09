aA
Работавший с подростками наставник Ремигиюс Якштис осужден за их развращение и приговорен к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

В пятницу в Каунасе рассмотрели уголовное дело в отношении Якштиса. Его обвиняли в халатном ведении бухгалтерии, развращении лица младше 16 лет (2 эпизода), удовлетворение сексуальных потребностей с нарушением свободы сексуального самоопределения (3 эпизода), нанесением

В деле трое пострадавших. Двоим пострадавшим по 15, третьему – 17 лет.

Якштиса признали виновным во всех преступлениях. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Статьи по теме:
Полицию на развратителя детей вызвали соседи, сейчас люди могут вздохнуть свободнее
В Каунасе - полицейская операция: люди окружили дом и не выпускали полицию, пока правоохранители не нашли ребенка

Прокурор просил приговорить Якштиса к реальному наказанию, поскольку он совершал аналогичные преступления во время расследования, в результате его действий снова пострадали несовершеннолетние. "Наказание в виде ограничения свободы не дало желаемого результата", - отметил прокурор.

В ходе расследования выяснилось, что Якштис развращал несовершеннолетних, предлагая им вознаграждение - платит за еду и поездки, речь идет о небольших суммах.

Якштис уже был судим – больше года назад он был осужден за сексуальное использование четверых несовершеннолетних в гостиницах Германии и Польши .

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Обзор цен в кафе Паланги и Швянтои: в разгар сезона они могут вырасти

На взморье набирает обороты курортный сезон. И в...

Gulbinų kvartalas Gulbinų kvartalas Gulbinų kvartalas Gulbinų kvartalas Gulbinų kvartalas

Пришлось вызывать инспекторов: журналистов Delfi и Скирмантаса Малинаускаса выгнали с территории квартала Гульбину

Министерство охраны окружающей среды информировало,...

Screenshot 2023-06-09 at 11.58.42

"Если бы меня посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось убивать". Пилот ВКС сбежал из России в Литву

28 мая, когда в России отмечали День пограничника,...

Эфир Delfi - Марк Фегин: наступление Украины, Россия в войне и после войны

На этой неделе в Брюсселе состоялась большая...

Община евреев Литвы призывает убрать памятник убийце евреев Крикштапонису в Укмерге

Председатель Общины евреев Литвы (литваков), адвокат...