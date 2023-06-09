В пятницу в Каунасе рассмотрели уголовное дело в отношении Якштиса. Его обвиняли в халатном ведении бухгалтерии, развращении лица младше 16 лет (2 эпизода), удовлетворение сексуальных потребностей с нарушением свободы сексуального самоопределения (3 эпизода), нанесением

В деле трое пострадавших. Двоим пострадавшим по 15, третьему – 17 лет.

Якштиса признали виновным во всех преступлениях. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Прокурор просил приговорить Якштиса к реальному наказанию, поскольку он совершал аналогичные преступления во время расследования, в результате его действий снова пострадали несовершеннолетние. "Наказание в виде ограничения свободы не дало желаемого результата", - отметил прокурор.

В ходе расследования выяснилось, что Якштис развращал несовершеннолетних, предлагая им вознаграждение - платит за еду и поездки, речь идет о небольших суммах.

Якштис уже был судим – больше года назад он был осужден за сексуальное использование четверых несовершеннолетних в гостиницах Германии и Польши .