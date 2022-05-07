Работавшая в Украине литовский медик: пациенты ждали у дверей отеля, где мы жили

Как рассказала в передаче А. Вильките, хотя врачи и не добрались до линии фронта на востоке Украины, атмосферу войны довелось прочувствовать.

"Мы увидели, как выглядели бои, когда ехали в Киев, отправную точку миссии, но для этого нужно было пересечь Житомирскую область, где происходили одни из крупнейших боев. Там было много разрушенных домов, много жилых домов, было видно, что атаке подверглись не производственные, инфраструктурные помещения, а обычные жилые дома. Там было полно взорванной, поврежденной техники, воронок, разбросанных обломков", — рассказала медик.

Собеседница говорит, что вся Украина сильно опустошена, а угнетающая атмосфера чувствуется абсолютно везде.

Первой целью миссии литовских медиков был Киев. Однако позже их направили в другие города.

"Миссия осуществляется в сотрудничестве двух министерств - нашего Минздрава и Украины. Люди, отвечающие за миссию, находятся в столице и оттуда управляют всей ситуацией. Мы поехали в Киев, потому что надеялись, что многие раненые будут доставлены туда из других точек.

Однако вся логистика, которая сейчас происходит в Украине, немного другая. Раненых везут в военные госпитали по всей Украине. В Киеве крупные больницы пытаются возобновить работу в плановом режиме, потому что есть люди, которые страдают от хронических заболеваний", — сказала А. Вильките.

Она говорит, что целью их миссии было дать возможность украинским медикам отдохнуть и оказать поддержку медицинскими средствами, обменяться опытом.

"У нас не было возможности достичь целей этой миссии в Киеве, поэтому было принято решение разделить нашу группу на две более мелкие и отправить в другие места, где нужны были специалисты", — сказала собеседница.

А. Вильките уехала в Винницкую область - поезда с пострадавшими в этот район прибывают в основном из Харькова. Раненых солдат доставляют в военные госпитали, а гражданских лиц, раненых на войне, - в обычные гражданские госпитали. Их лечили и литовские врачи. Также приходилось оказывать помощь беженцам из Донецка, Луганска, Сум, где идут активные боевые действия.

День в украинской больнице, по словам врача, был похож на день в литовской.

Akvilė Vilkytė © Stop kadras

"Утром все собираются на работу, вечером остаются только дежурные специалисты. По украинским меркам больница была маленькая, в нашем восприятии - очень большая. 8 этажей, несколько корпусов. Количество работающих там специалистов, конечно, не было готово принять столько пациентов, сколько есть сейчас. Население города увеличилось вдвое. Кроме того, больнице никогда не приходилось сталкиваться со сложными больными, сложными инфекциями, возникающим после рваных ран. Этим врачам нужен был не только наш труд, но и наша компетенция", — сказала А. Вильките.

Специалист говорит, что миссия была отличной возможностью вернуться в прошлое с помощью машины времени. По словам собеседницы, уровень медицины в Украине отстает от Литвы примерно на 15 лет, а есть и определенные алгоритмы лечения, которые отстают лет на 30.

"Плохое оборудование, огромный дефицит оборудования, отсутствие опыта у врачей. Но отрадно, что врачи действительно охотно перенимают опыт, просят совета. Разница в том, что у нас в Литве такой медицины уже нет, а в некоторых районах у нас ее не было даже в тяжелые советские времена", — сказала врач.

Недостатка в медикаментах и ​​оборудовании нет только в Киеве, некоторые отделения даже оснащены современным оборудованием, поскольку получают значительную мировую поддержку поддержку. Однако во всех других областях дела обстоят гораздо хуже.

"Очень не хватает оборудования, очень не хватает того же капитального ремонта, не хватает и инструментов. Я поддерживаю связь с врачами, работающими в больнице Днепра, которая является одной из самых современных больниц в Украине. В ней не хватает всего, от ниток до оборудования. Не могу точно сказать, как распределены средства, но коллеги говорят, что большая их часть - в Киеве", — сказала А. Вильките.

Собеседница вспоминает, что в Украине директор одной из больниц просил литовцев консультировать плановых пациентов, потому что у украинских врачей просто не было на это времени. За 2 дня А. Вильките пришлось проконсультировать около 100 пациентов, которые собирались в живые в очереди.

"Системы талончиков там нет, просто идем по коридору, тебя пытаются выловить со всех сторон, выстраивались в очередь у отеля, где мы жили. Приходилось консультировать многих пациентов, конечно, не всем можно было помочь, большинству приходилось просто давать рекомендации и делиться контактами в Литве. Некоторые полны решимости приехать в Литву, чтобы получить здесь помощь", — сказала врач.

Тем не менее, нескольким пациентам удалось оказать значительную помощь. Одному пациенту потребовалась операция на голеностопном суставе, и врачи привезли необходимое оборудование из Литвы.

"Хотелось показать соотечественникам-украинцам, как пользоваться этими инструментами, а также помочь больному", — сказала врач.