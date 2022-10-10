Работа, донаты на армию, красивое белье и ненависть к россиянам. Что делали украинцы 10 октября?

Повылетали окна в Национальном музее искусств Богдана и Варвары Ханенко. Повреждена филармония. Горели машины, люди в которых ехали на работу. Минимум 5 погибших, более 2-х десятков раненных. По всей стране по состоянию на 16:00 11 погибших и 89 раненных. Пострадал пешеходный мост в центре Киева. Его еще называют стеклянным или мостом Кличко (киевского городского головы). Однако выстоял. Как говорят украинцы, в отличие от крымского.
Сооруженная Россией незаконная переправа через Керченский пролив немного "устала" 8 октября: из-за взрыва упало несколько секций на автомобильной части. Как оказалось, опоры для киевского моста сделаны из стали, произведенной на "Азовстали". Украинцы нашли в этом особый символизм и сравнивают всю страну с "Азовсталью" – символом несломленности.
Что делали украинцы 10 октября и с каким настроением, – в блиц-опросе Delfi.
Среди ответов самые популярные – о ненависти к россиянам (они почему-то снова будут удивляться нашей ненависти), о пребывании в укрытии (метро, подвал, паркинг, коридор) и о работе. Чтобы украинцы не работали, должен случиться разве что ядерный взрыв.
Ветеранка Инна Грищенко написала, что из-за "прилетов" неправильно покрасила брови и теперь придется неделю их скрывать под балаклавой. "Ноги брить, наверное, не буду", – предположила она.
Высматривая ракеты, кинообозреватель Игорь пил кофе и курил сигарету. А еще слушал, как один мужчина сетовал: "Так и не сводил ребенка на мост Кличко". Надеемся, теперь сводит.
Военные с разных участков фронта написали, что работают, чтобы россиян было меньше и… пересылают деньги на армию.
Кстати, ответ о донатах тоже один из самых популярных. Кто-то перекинул немного денег нескольким знакомым волонтерским организациям, кто-то без жалости "списал" с карты все на ВСУ.
Украинцы, когда злятся, способны на многое. Всего за четыре часа после открытия сбора "Фондом Притулы" на дроны-камикадзе собрали 112 млн грн. Выросли сборы и в крупнейшем фонде помощи армии "Вернись живым", во всех волонтерских организациях. Волонтерка Ксения Быкова заказала тепловизоры, тепроприцелы и приборы ночного видения для водителей. И их практически сразу же выслали.
"У нас в укрытии были дети, собачки и хорошая злость", – написала Инна Волошина и поделилась фотографией людей, детей и собак. Кстати, перед ковролином, которым застелен пол, все разулись.
"Знаю, что расплата будет", – написал редактор "Новинарні" Дмитрий Лыховий.
В этом, кстати, не сомневается ни один украинец. Но на всякий случай записываются на курсы домедицинской помощи и пополняют запасы шоколадок. Покупали и корм для животных. Одной знакомой котов пришлось успокаивать. Те начали мяукать благим матом, когда увидели переноску: думали, их снова ждет эвакуация в Ивано-Франковск. Коммуникационщица, переселенка из Крыма, Леда Космачевская "расчехлила" турникет и повесила его на рюкзак.
Поэтесса Светлана Поваляева, один сын которой, Роман Ратушный, погиб на фронте 9 июня под Изюмом, а его брат продолжает воевать, набрала еще воды, чтобы был запас к "февральскому".
"Кстати, можно ведь продать на аукционе канистру с водой начала вторжения. На один дрон-камикадзе потянет?"
Редакторка и продюсерска Дарина Анастасьева, которая в 2014 выехала из Донецка, варила борщ.
А вот журналистка Олеся Брязгунова на всякий случай надела красивое белье, чтобы работать из коридора.
Медик и волонтерка Ирина Солошенко родилась в рубашке – вышла из дома на 2 минуты раньше обычного, их с мужем маршрут на работу как раз проходит по бульвару Тараса Шевченко, куда и попали россияне. С российской ракетой они разминулись тоже буквально на 10 минут.
Писательница Марко Терен с мужем и детьми год назад выехали в Эстонию, но оттуда помогают Украине. Сегодня женщина поплакала, позвонила родным, а потом заказала книги для детей из освобожденных из-под российской оккупации сел.
Наталья Лэськив, ветеранка и жена погибшего в апреле около Попасной военного, копала картошку. Говорит, погода солнечная, как раз для таких работ.
Волонтерка Елена Сахно объяснила бабушкам около подъезда, что такое пауэрбанк и почему он точно нужен, пересадила цветы и повесила еще один флаг на балконе. Радовалась, что раненный муж дома: "Как мне с ним спокойно, помню, как меня трусило от взрывов в марте, когда он был далеко".
Люди закрывали грибы и перебирали документы, записывались в салоны красоты и жарили карасей, убирали, стирали, пекли хлеб, выгуливали собак и жили ту жизнь, которую Россия пытается всеми своими ракетами, дронами-камикадзе и мобилизованными-в-обмен-на-овечку забрать. Украинцы продолжат это делать. А еще шутят, что до Щекавицы сегодняшний день не дотянул. Щекавица – это гора в центре Киева, где должны собраться на оргию после ядерного взрыва. Сегодня, шутят киевляне, предаваться утехам будут дома, но только по правилу двух стен.
Россия может устроить террор и геноцид, может пытать гражданских и сбрасывать их тела в братские могилы. Россия делает все, чтобы запугать. Но, как написала волонтерка Ирина Гук: "Они до сих пор не понимают, что за это время довели миллионы людей примерно до такого состояния: что ж, если я умру, останется достаточно много нас, чтобы все равно выгнать отсюда русню и дождаться победы, а значит, глобально все будет хорошо.
И что они могут уничтожить 100 500 центров принятия решений, а вместо них появится еще 100 500. И решение на этой земле у всех будет только одно, от сельского кота до любого президента с любой фамилией: вы идете на… и все равно без вас. Смотрите на себя в зеркало, убогие клоуны. Мы будем зимовать у костров, заряжая телефон раз в неделю от генератора, а потом будем все равно смеяться над вами и вашими убогими еб…лами, даже если на это будет 5 минут".
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