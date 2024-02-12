Рабочая группа дорабатывает предложения по увековечению памяти евреев возле Вильнюсского дворца спорта

"В ходе длительных и сложных обсуждений дорабатываются приемлемые для всех членов группы предложения относительно того, что может быть на территории нынешнего Вильнюсского дворца концертов и спорта и на территории Шнипишского еврейского кладбища", - прокомментировали на этой неделе BNS в Департаменте по связям с общественностью правительства.

"Мы надеемся, что предложения рабочей группы будут переданы в правительство в этом месяце и мы сможем продвинуться к дальнейшей реализации проекта", - говорится в нем.

По данным ведомства, с апреля прошлого года, когда была сформирована рабочая группа по вопросам увековечивания старого Шнипишского еврейского кладбища и мемориала на территории дворца, были организованы две реальные встречи этой группы в Вильнюсе и две удаленные встречи.