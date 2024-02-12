Рабочая группа дорабатывает предложения по увековечению памяти евреев возле Вильнюсского дворца спорта

"В ходе длительных и сложных обсуждений дорабатываются приемлемые для всех членов группы предложения относительно того, что может быть на территории нынешнего Вильнюсского дворца концертов и спорта и на территории Шнипишского еврейского кладбища", - прокомментировали на этой неделе BNS в Департаменте по связям с общественностью правительства.
"Мы надеемся, что предложения рабочей группы будут переданы в правительство в этом месяце и мы сможем продвинуться к дальнейшей реализации проекта", - говорится в нем.
По данным ведомства, с апреля прошлого года, когда была сформирована рабочая группа по вопросам увековечивания старого Шнипишского еврейского кладбища и мемориала на территории дворца, были организованы две реальные встречи этой группы в Вильнюсе и две удаленные встречи.
В июне прошлого года руководитель рабочей группы, директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас заявил, что цель состоит в том, чтобы превратить Вильнюсский дворец концертов и спорта в мемориальное пространство, посвященное памяти евреев, а его снос не рассматривается.
Он также сообщил, что на встрече предлагалось ничего не делать с Вильнюсским дворцом спорта и его территорией.
Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что на месте заброшенного дворца можно было бы создать музей или мемориал, посвященный истории литовских евреев.
В рабочую группу входят директор Вильнюсского городского музея Раса Антанавичюте, драматург Мариюс Ивашкявичюс, журналист Ритис Земкаускас, председатель общины евреев Литвы (литваков) Фаина Куклянски, руководитель отдела международных связей Американского еврейского комитета Эндрю Бейкер и другие.
В 2015 году Turto Bankas приобрел неиспользуемый Вильнюсский дворец концертов и спорта зал у тогдашней обанкротившейся инвестиционной группы Ūkio Bankas и компании "Žalgirio Sporto Arena" за 5,6 млн евро.
Тогда на месте дворца, построенного в 1971 году, планировалось разместить конференц-центр, но объявленные тендеры не состоялись или были прекращены.
Проект реконструкции Дворца спорта также встретил противодействие со стороны некоторых еврейских общин, поскольку комплекс расположен на территории старого еврейского кладбища, действующего с XVI века.