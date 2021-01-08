Пятничный вечер в Вильнюсе: словно и нет никакого карантина

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Несмотря на то, что в Литве до 31 января действуют жесткие правила карантина, выпавший снег привлек множество людей на заснеженные горки порадоваться зиме. Читатели Delfi зафиксировали в столице, недалеко от парка Вингис, множество семей с детьми.
Люди ходили группами, не соблюдали дистанцию, некоторые были без масок.
По действующему порядку, на улице могут вместе быть не больше двух человек или члены одного домашнего хозяйства.
Пятничный вечер в Жверинасе:
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