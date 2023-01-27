Пятничное утро стало испытанием для вильнюсских водителей: в городе заторы, за городом гололед

МК "Услуги сообщения" информирует, что с 8 ч. заторы стояли на основных улицах столицы Литвы:

ул. Укмерге, от перекрестка М.Летувё-Укмергес (в центр);

на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю-Калварию-Озо;

на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю–Жирмуну (от ул. О.Милашяус);

на ул. Павилнёню в сторону Юстинишкес;

на ул. Оланду в сторону кольца Оланду;

на ул. Гележинё Вилко в сторону Гележинё Вилко-Укмергес (в центр);

на ул. Антакальнё в сторону кольца Оланду;

на ул. Озо в сторону перекрестка Карейвю-Калварию-Озо;

на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю-Вяркю (от ул. Жирмуну);

на ул. Й.Ясинскё в сторону Й.Ясинскё-Паменкальнё-В.Кудиркос.

С утра водители сообщали о гололеде на дороге Вильнюс-Утена.