Пятничное утро стало испытанием для вильнюсских водителей: в городе заторы, за городом гололед

МК "Услуги сообщения" информирует, что с 8 ч. заторы стояли на основных улицах столицы Литвы:
ул. Укмерге, от перекрестка М.Летувё-Укмергес (в центр);
на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю-Калварию-Озо;
на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю–Жирмуну (от ул. О.Милашяус);
на ул. Павилнёню в сторону Юстинишкес;
на ул. Оланду в сторону кольца Оланду;
на ул. Гележинё Вилко в сторону Гележинё Вилко-Укмергес (в центр);
на ул. Антакальнё в сторону кольца Оланду;
на ул. Озо в сторону перекрестка Карейвю-Калварию-Озо;
на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю-Вяркю (от ул. Жирмуну);
на ул. Й.Ясинскё в сторону Й.Ясинскё-Паменкальнё-В.Кудиркос.
С утра водители сообщали о гололеде на дороге Вильнюс-Утена.
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