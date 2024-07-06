2024.07.06 07:00

Пятница в Паланге: ряды отдыхающих быстро пополняются, однако море встречает их недружелюбно

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Liepos 5-osios vakaras Palangoje
Liepos 5-osios vakaras Palangoje
ФОТО: Justina Asakavičiūtė

В пятницу вечером на самый популярный литовский курорт стали съезжаться отдыхающие. Несмотря на то, что в этом году 6 июля не подарило жителям дополнительный выходной, жители и гости Литвы съезжаются в Палангу. Какие цены на жилье в эти выходные, и какую погоду обещают синоптики?

Вечером дождь разогнал отдыхающих с палангских улиц, но вскоре выглянуло солнце, и люди вышли на прогулку. Больше всего отдыхающих в двух местах – около пирса и рядом с игровыми автоматами.

Liepos 5-osios vakaras Palangoje

Раса и Дарюс из Каунаса приехали с пятницы по воскресенье. „За две ночи мы заплатили 160 евро, но жилье забронировали еще в мае. Мы живем рядом с улицей Й.Басанавичюса в хороших апартаментах с кухней“, – сказала Раса.

Моника и Живиле приехали в четверг вечером и пробудут до воскресенья. Жилье им стоило 180 евро. „Мы нашли дешевый вариант, по 30 евро с человека за ночь. Однокомнатная квартирка рядом с новым автобусным вокзалом“, – рассказали девушки.

Liepos 5-osios vakaras Palangoje

Цены на жилье в Паланге очень разные. Еще есть свободные номера для тех, кто не заказывал жилье на эти выходные заранее. В пятницу в обед на booking.com сообщалось, что 6–7 июля в Паланге было занято 89% вариантов. Однако еще было из чего выбирать.

Самый дешевый вариант – 44 евро на двоих за ночь с субботы на воскресенье. Это бюджетная двухместная комната в 500 м от храма и 17 минутах ходьбы до пляжа. Хозяева предлагают комнату с постельным бельем, полотенца, однако ванная будет общей с другими жильцами.

Liepos 5-osios vakaras Palangoje

За 48 евро двое могут остановиться в доме отдыха в 15 минутах от Музея янтаря. Предлагают двухместную комнату, заплатив еще 7 евро, можно получить завтраки.

Есть немало вариантов для двоих за 50–70 евро за ночь. Жаждущим роскоши booking.com предлагает вариант за 529 евро на двоих. За такие деньги апартаменты предлагает Vanagupės pušynas, в 1,5 км от пляжа Ванагупе. За 453 евро можно снять на выходные виллу на 10 человек с бассейном , баней и фурако.

Liepos 5-osios vakaras Palangoje

В выходные обещают типичную для литовского лета погоду. В субботу будет солнечно, однако температура составит 21–23 градуса тепла, вечером до 23–25 градусов, а в воскресенье в Паланге возможен дождь, будет облачно, температура составит 18–20 градусов тепла.

Между тем Балтийское море встречает отдыхающих неприветливо - вывешен красный флаг, купаться запрещено. Температура воды днем была 19,3 градусов.

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