Пятница в Паланге: ряды отдыхающих быстро пополняются, однако море встречает их недружелюбно

Вечером дождь разогнал отдыхающих с палангских улиц, но вскоре выглянуло солнце, и люди вышли на прогулку. Больше всего отдыхающих в двух местах – около пирса и рядом с игровыми автоматами.

Раса и Дарюс из Каунаса приехали с пятницы по воскресенье. „За две ночи мы заплатили 160 евро, но жилье забронировали еще в мае. Мы живем рядом с улицей Й.Басанавичюса в хороших апартаментах с кухней“, – сказала Раса.

Моника и Живиле приехали в четверг вечером и пробудут до воскресенья. Жилье им стоило 180 евро. „Мы нашли дешевый вариант, по 30 евро с человека за ночь. Однокомнатная квартирка рядом с новым автобусным вокзалом“, – рассказали девушки.