Пятница в Паланге: ряды отдыхающих быстро пополняются, однако море встречает их недружелюбно

Вечером дождь разогнал отдыхающих с палангских улиц, но вскоре выглянуло солнце, и люди вышли на прогулку. Больше всего отдыхающих в двух местах – около пирса и рядом с игровыми автоматами.
Раса и Дарюс из Каунаса приехали с пятницы по воскресенье. „За две ночи мы заплатили 160 евро, но жилье забронировали еще в мае. Мы живем рядом с улицей Й.Басанавичюса в хороших апартаментах с кухней“, – сказала Раса.
Моника и Живиле приехали в четверг вечером и пробудут до воскресенья. Жилье им стоило 180 евро. „Мы нашли дешевый вариант, по 30 евро с человека за ночь. Однокомнатная квартирка рядом с новым автобусным вокзалом“, – рассказали девушки.
Цены на жилье в Паланге очень разные. Еще есть свободные номера для тех, кто не заказывал жилье на эти выходные заранее. В пятницу в обед на booking.com сообщалось, что 6–7 июля в Паланге было занято 89% вариантов. Однако еще было из чего выбирать.
Самый дешевый вариант – 44 евро на двоих за ночь с субботы на воскресенье. Это бюджетная двухместная комната в 500 м от храма и 17 минутах ходьбы до пляжа. Хозяева предлагают комнату с постельным бельем, полотенца, однако ванная будет общей с другими жильцами.
За 48 евро двое могут остановиться в доме отдыха в 15 минутах от Музея янтаря. Предлагают двухместную комнату, заплатив еще 7 евро, можно получить завтраки.
Есть немало вариантов для двоих за 50–70 евро за ночь. Жаждущим роскоши booking.com предлагает вариант за 529 евро на двоих. За такие деньги апартаменты предлагает Vanagupės pušynas, в 1,5 км от пляжа Ванагупе. За 453 евро можно снять на выходные виллу на 10 человек с бассейном , баней и фурако.
В выходные обещают типичную для литовского лета погоду. В субботу будет солнечно, однако температура составит 21–23 градуса тепла, вечером до 23–25 градусов, а в воскресенье в Паланге возможен дождь, будет облачно, температура составит 18–20 градусов тепла.
Между тем Балтийское море встречает отдыхающих неприветливо - вывешен красный флаг, купаться запрещено. Температура воды днем была 19,3 градусов.