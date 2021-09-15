Пятеро афганцев попросили убежища в Литве

Применивший временные меры защиты ЕСПЧ на прошлой неделе не позволил литовским пограничникам выслать пять афганцев назад в Беларусь.

СОГГЛ во вторник вечером подтвердила, что упомянутые пять афганцев ранее в тот день были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от границы Литвы с Беларусью.

Эти мигранты после решения ЕСПЧ были задержаны на территории Литвы, однако тогда их развернули назад в Беларусь.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.