Пятеро афганцев попросили убежища в Литве

Применивший временные меры защиты ЕСПЧ на прошлой неделе не позволил литовским пограничникам выслать пять афганцев назад в Беларусь.
СОГГЛ во вторник вечером подтвердила, что упомянутые пять афганцев ранее в тот день были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от границы Литвы с Беларусью.
Эти мигранты после решения ЕСПЧ были задержаны на территории Литвы, однако тогда их развернули назад в Беларусь.
В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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