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Задержанные на границе с Беларусью пять мигрантов из Афганистана, которые упоминаются в решении страсбургского Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), попросили убежища в Литве, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Пятеро афганцев попросили убежища в Литве
© DELFI / Domantas Pipas

Применивший временные меры защиты ЕСПЧ на прошлой неделе не позволил литовским пограничникам выслать пять афганцев назад в Беларусь.

СОГГЛ во вторник вечером подтвердила, что упомянутые пять афганцев ранее в тот день были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от границы Литвы с Беларусью.

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Эти мигранты после решения ЕСПЧ были задержаны на территории Литвы, однако тогда их развернули назад в Беларусь.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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