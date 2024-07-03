Пять лет назад критиковали меню участников Праздника песни, в этом году все иначе

„Главное, что у нас есть - это единство, хорошее настроение, это мы привезли. Мы надеемся, что когда будем уезжать, настроение будет еще лучше. Мы рады возможности принять участие в столетнем Празднике песни, выступить на нем“, – сказала одна из участниц праздника.
Ее коллектив в шутку говорил, что будет сыт песнями.
Возможно, только дети мечтали получить на обед любимые блюда.
Организаторы праздника сказали, что еды в этом году хватит на всех. На питание участников праздника выделено больше миллиона евро.
Питание готовят 24 разных компании. Одна из них сказала LNK, что люди на качество пищи не жалуются.
„Мы кормим людей в двух местах, так люди благодарят нас песнями“, – сказала основательница компании Taurakalnis Моника Черешкайте.
Во вторник участники Праздника песни на обед получили шашлык с рисом и огурцами.
„Количество огромное, у нас сегодня 7000. Мы понимаем, что очень вкусный шашлык на такое количество людей приготовить сложно. Мы добавили к мясу соус. Чтобы было вкуснее“, – сказала Черешкайте.
Люди, которые регулярно участвуют в празднике, заметили, что в этом году питание намного лучше. Один участник, отвечая на вопрос, сказал - спросите у меня что-нибудь другое.
„Что было прежде - колбаса вареная, батон и слой намазки“, – сказал он.
Другой заметил, что прежде не на всех хватало еды, после смены поставщиков ситуация изменилась.
„У нас не было такого, чтобы кому-то не хватило. У нас всего было вдосталь. Главное - не живот, главное - праздник“, – сказала другая участница.
Правда, в социальных сетях делятся отдельными историями недовольных питанием участников.
Однако Государственная продовольственно-ветеринарная служба нарушений пока не зафиксировала.
„Если человек получает, по его мнению, некачественную еду, продукт, он должен его вернуть и выяснить ситуацию с поставщиком. Если договориться не удалось - сообщить нам“, – сказала LNK представитель службы Айсте Прелгаускайте.
Однако не все участники Праздника песни хотят получать бесплатное питание, некоторые ходят в кафе и рестораны.
„Мы рады, что мероприятия проходят повсюду. Я думаю, это радует участников, они ходят обедать, где-то коротают вечера“, – сказала глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.
Хуже ситуация у тех, чьи мероприятия проходят далеко от центра. Зато гостиницы, даже те, что не в центре, чувствуют наплыв посетителей. Большая часть гостиниц заполнена на 95%.
„Это сезон. Он в Литве длится 3–4 месяца. В сезон, если в гостинице 100 номеров, все бывают заняты. Неважно, проходит Праздник песни или нет, номера забронированы“, – сказала Шишкаускене.
На столетний Праздник песни съехались 37 000 участников и 200 000 зрителей. ГПВС предупреждает участников праздника – еду надо съесть сразу же, на жаре пища быстро портится.