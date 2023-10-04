Пьяный каунасец заставлял водителя из Украины ехать воевать

"Мы компания, сдающая транспорт в аренду для предоставления услуг подвоза. Минувшей ночью один водитель (гражданин Украины) прислал видео как на него напали двое нетрезвых граждан Литвы, они демонстрировали расизм. Водитель вызвал полицию, но пока полиция ехала, ему пришлось бежать от неадекватных клиентов, которые пытались физически расправиться с водителем и требовали, чтобы он вернулся на линию фронта", – такую информацию в среду утром получил портал Kas vyksta Kaune.

На видео видно, что автомобиль Bolt с включенными аварийными огнями стоит на проспекте Витауто, на остановке ул. Грюнвальдо. Водитель снимал на видео оскорблявших его мужчин. По видео становится ясно, что водитель покинул машину из-за угроз двоих пассажиров.

Однако более точные данные портал Kas vyksta Kaune ждет от компании Bolt.

Полиция сказала Kas vyksta Kaune, что 4 октября, в 03.10 ч. в Каунасе, на проспекте Витауто на водителя напали двое незнакомых мужчин.