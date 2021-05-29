"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал Песков журналистам в субботу.

"Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона", - сказал он, добавив, что за делом будет следить российский МИД.

По информации нашего источника, Сапега и Протасевич фигурируют в трех уголовных делах. Управление Следственного комитета Беларуси по Минску расследует большое дело об августовских протестах, по нему проходят более 200 человек, часть из них уже осуждены.

Жалобу на задержание Сапеги суд в Минске рассматривал в пятницу и не удовлетворил.