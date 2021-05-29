aA
Путин и Лукашенко обсудили дело россиянки Софии Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем 23 мая в аэропорту Минска. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Сапеги есть вид на жительство в Беларуси.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© DELFI montažas / Scanpix

"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал Песков журналистам в субботу.

Статьи по теме:
Представитель ЕГУ: София стала одной из заложниц режима Александра Лукашенко  (138)
"Они сидят там, где радости и веселью нет места": бывший главред Nexta переведен в СИЗО КГБ  (2)

"Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона", - сказал он, добавив, что за делом будет следить российский МИД.

По информации нашего источника, Сапега и Протасевич фигурируют в трех уголовных делах. Управление Следственного комитета Беларуси по Минску расследует большое дело об августовских протестах, по нему проходят более 200 человек, часть из них уже осуждены.

Жалобу на задержание Сапеги суд в Минске рассматривал в пятницу и не удовлетворил.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Политобозреватель: Лукашенко нужно судилище с участием всех врагов, которые в его лапах будут каяться (86)

Представление о том, что диктатура Лукашенко может...

К россиянке Софье Сапеге впервые после задержания пустили адвоката (8)

К гражданке России Софье Сапеге на шестой день после...

"Подавлена, состояние соответствует месту". Суд отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги (11)

Суд отклонил жалобу на задержание гражданки России...

TOP новостей

Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai

Работодатели в Литве в ужасе: работать некому, а виноваты не зарплаты (140)

Еще до пандемии компании, которые предлагали еду...

Акция солидарности в Вильнюсе

В Вильнюсе на акции солидарности в поддержку политзаключенных выступила Светлана Тихановская (40)

В субботу вечером около 200 человек собралось на...

В Москву не впустили назначенного на пост атташе по культуре литовского пианиста (256)

Преподавателю музыки университета им. Витаутаса...

Два года после выборов президента Литвы: все обещанное получилось наоборот (46)

Государство благосостояния, внимание тихой Литве и...

Tenerifėje strigę ir naktį po atviru dangumi leidę keleiviai GetJet Airlines

Кошмарный вечер на Тенерифе: путешественники ночевали под открытым небом (30)

Конец отпуска и поездка домой надолго запомнится 180...