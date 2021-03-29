Путешествующие во время пандемии COVID-19 получают новые справки в системе e.sveikatа

По данным министерства, на сайте e.sveikatа подготовлена новая процедура выдачи справок о вакцинации от COVID-19. Кроме того, есть форма справки для тех, кто получил отрицательный тест на COVID-19.
"Цель - не только облегчить процесс путешествия во время пандемии, но и осуществить равные права для привитых и не привитых от вируса людей" , – сказано в сообщении Минздрава.
Эти документы житель может предъявить при посадке в самолет, автобус или на паром.
Обе справки составлены на двух языках – литовском и английском. Однако если человек едет в конкретную страну, по данным Минздрава, он должен поинтересоваться, какие документы там принимают, чтобы потом не было никаких недоразумений.
Жители могут подключиться к своему профилю на портале e.sveikatа, прислать справку и даже распечатать, если в этом есть необходимость.
По данным Минздрава, сейчас готовят еще одну справку - о том, что человек переболел COVID-19.
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