Путешествующие по Европе за связь будут платить как дома

"По мере снижения оптовых цен на международный роуминг в ЕС Литва продолжает приближаться к своей главной цели – предоставить путешествующим европейцам возможность пользоваться услугами мобильной связи на всей территории ЕС на тех же условиях, что и в своей стране (англ. roam-like-at-home) и обеспечить стабильность тарифов на предоставляемые услуги электронной связи внутри страны", - сказала руководитель группы регулирования связи СРС Юрга Грудзинскайте-Гайновске.
В целях обеспечения устойчивости тарифов на услуги электронной связи, предоставляемые внутри страны, возможность применения дополнительных сборов за услуги международного роуминга (англ. roaming) установлена только для одного оператора мобильной связи Литвы – ЗАО "Teledema".
"После получения запроса от оператора мобильной связи Teledema мы оценили расчеты, предоставленные оператором международного роуминга, и заново установили максимально допустимые дополнительные сборы для пользователей его услуг при поездках в ЕС/ЕЭ", - сказала эксперт СРС.
Это решение будет действовать с 15 июня 2023 года по 14 июня 2024 г.: Teledema сможет взимать дополнительную плату за роуминг только в таком размере, в каком это необходимо для компенсации их потерь в целях обеспечения стабильности национальных цен.
"Применять ли их и в каком размере, оператор будет решать сам, но превышать установленный нами лимит он не сможет", - подчеркнула Ю. Грудзинскайте-Гайновске.
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