В качестве основных причин, почему не отправлялись в поездки по стране, жители Литвы называли недостаточные доходы (33 проц.), проблемы со здоровьем (15 проц.), занятость (14 проц.), недостаток безопасности (12 проц.), семейные обязанности (уход за ребенком, больным) – 11 проц., нежелание путешествовать (6 проц.), другие причины (9 проц.).

40 проц. местных туристов ночевали в гостиницах, гостевых домах или мотелях, 27 проц. – у родственников и друзей, 14 проц. – в арендуемом жилье, 12 проц. – в личном жилье для отдыха, 3 проц. – в санаториях и оздоровительных учреждениях, в других местах – 4 проц. Наиболее популярным транспортным средством был легковой автомобиль – на нем. путешествовали 85 проц. жителей страны. На автобусе – 10 проц., на поезде – 3 проц., на другом транспортном средстве – 2 проц. В первом квартале 2023 г. по Литве путешествовавшие жители страны свои поездки оценивали очень хорошо (71 проц.), хорошо (28 проц.), удовлетворительно (1 проц.).

79 проц. однодневных поездок составили личные, 21 проц. – деловые поездки.

46,4 проц. путешествовавших за рубеж ночевали в гостиницах и мотелях, 52,8 проц. – у родственников и друзей или в частном секторе.

В январе-марте 2023 г. путешествовавшие за границу туристы из Литвы потратили 210,2 млн. евро, что на 69,5 проц. больше, чем за тот же период прошлого года. В первом квартале 2023 г. во время поездки за рубеж один житель Литвы в среднем потратил 505 евро.

Количество поездок за границу в первом квартале 2023 г., по сравнению с тем же кварталом 2022 г. увеличилось на 64,6 проц. Жители Литвы отправились в 416,3 тыс. поездок. Поездки с набором туристических услуг, приобретенным у туроператоров, составили 15,3 проц. всех поездок или на 25,5 проц. больше, чем в первом квартале 2022 г.

Личные поездки составили 63,3 проц. всех поездок за рубеж, деловые поездки – 36,7 проц.