Три года назад доктор геологических наук, лектор двух университетов и глава Союза геологов Литвы создал группу в "Путешествия геолога" и занялся популяризацией этой науки, организуя экскурсии по всей Литве и в других странах. Геологический туризм оказался востребованным, и хотя на преодоление маршрутов порой уходит несколько часов, их участники на усталость не жалуются и охотно записываются в новые походы.

– Вы создали в Facebook свою группу “Путешествия геолога” и решили заняться популяризацией этой науки, организуя экскурсии по всей Литве и даже в других странах.

– Да, только я прибавлю, что это не только популяризация, а своего рода бизнес. Это стало моим источником доходов, моей фирмой, которая первая в Балтийских странах специализируется на геологических путешествиях.

– Если определить жанр, то это геологический туризм, путешествия?

– Да, именно так. Можно сказать, что это новое веяние в Литве.

– Судя по тому, что Вы работаете уже третий год, геологический туризм в Литве довольно востребован. Однако, как именно Вы пришли к этому? Ранее Вы занимались более активно геологией как наукой, а в какой момент пришла мысль выходить в люди, что-то делать и рассказывать? Какие были мотивы?

– Это очень долгий путь. Изначально я учился в университете, после аспирантура в Литве и два года в Германии. Потом я долго работал в «Институте геологии», который вскоре стал уже «Институтом геологии и географии». После я перешёл в частную фирму, где было много практической работы: скважины, лаборатории, отчёты. Далее я начал преподавать в университетах и выезжать на практику со студентами. Я знакомил их с геологическими памятниками Литвы, объяснял историю их создания.

В тот момент я увидел, что это интересно даже первокурсникам. Именно из этого родилась идея о том, что и простых людей, возможно, это тоже может заинтересовать. Я с женой стал думать над этим. Фирму мы создали вместе. Вся административная работа на ней, а я занимаюсь всем, что связано с этими путешествиями и геологией. В июне 2018 года состоялась наша первая экскурсия, мы начали с Вильнюса. После чего решили, что требуется расширять географию наших экскурсий.

На сегодняшний день мы имеем более 35 маршрутов, которые покрывают восточную часть Литвы и немного захватывают северную. В планах у меня создать на каждый район хотя бы один геологический маршрут. Я думаю, что через лет 5 это получится. Мы увидели, что такие экскурсии интересны людям. Для нас самым большим комплиментом является возвращение тех, кто уже был с нами в походе. Очень редко бывает, что люди к нам приходят только на один раз. В основном через некоторое время они возвращаются. Это отличный показатель того, что мы делаем всё хорошо и правильно.

– Людям интересно больше узнать о привычном рельефе и ландшафте? Что нового они узнают на экскурсиях? Как бы Вы оценили понимание геологии нашим обществом?

– Начну с того, что каждое место, каждый уголок на земле имеет совершенно уникальную историю. Мы нигде не найдём двух одинаковых мест. Каждый холм, каждая долина имеет свою очень долгую историю, не говоря уже о горах. Когда мы говорим о цивилизации, то древней историей называют события, которые произошли несколько тысяч лет назад. Однако для геологии это просто миг.

В истории многие люди знают самые важные даты и события. Например, если мы берём литовскую историю, то все назовут даты битвы Жальгириса, День Независимости и другие важные исторические события. Однако, когда мы говорим о геологии, то люди не знают о происшествиях в этой сфере и очень важных событий, например таких, как появление в природе кислорода.

– Наверное, одним из краеугольных событий для Литвы является таяние ледника?

– Да, если мы говорим о самом поверхностном. Литва принадлежит очень старому геологическому континенту Балтика, который начал формироваться 3,5 млрд лет тому назад, а сформировался 1,5 млрд лет назад в ширину Австралии на южном полушарии. Всё это время мы путешествовали на север и перешли все климатические полосы. Через эту долгую историю произошло множество катастрофических событий, которые отразились в горных породах.

То, что мы встречаем на поверхности земли является только вершиной айсберга, поскольку сама история очень глубокая. Об одних событиях мы спокойно можем поговорить в Литве, а о других нет. Тогда нам приходится ехать на Кавказ, полярную Скандинавию, Польшу, Латвию. В планах есть ещё и другие страны. Геология – это очень широкая наука и в каждом уголке есть о чём поговорить.

– Литва обладает довольно ровным ландшафтом. У нас нет гор, нет вулканов. Чем Вы привлекаете людей, что они остаются в Вами, идут в следующие походы и проводят на ногах несколько часов?

– В основном наши походы длятся от 6 до 7 часов. Я рад, когда люди думают, что Литва неинтересна, поскольку, выходя с нами, они видят её совершенно иначе. Это впечатление и делает наши путешествия популярными. Здесь нужно говорить об интеллекте туризма. Возможно, эти слова не понравятся большинству людей, но об этом нужно говорить. Когда пришла независимость, то все люди сразу же бросились в большие города: Прага, Будапешт, Берлин, Рим, Барселона. После эти большие европейские города надоели и люди начали ездить на средиземное море, которое вскоре также наскучило. Следующим этапом были поездки в юго-восточную Азию, но это тоже надоело. Сейчас Литва живёт в Инстаграмном туризме: найти какое-то красивое место, сфотографировать, выложить это в социальные сети, дождаться больше лайков.

Нашим следующим уровнем туристического интеллекта являются поездки куда-то с каким-то определённым содержанием. Оно не обязательно должно быть геологическим. Оно может быть ботаническое, зоологическое и даже алкогольное, связанное с обычаями и традициями. В каждом уголке мы имеем историю. Когда она открывается и показывает свою уникальность, то даже не самое шокирующее или же красивое место, может подарить людям огромное впечатление.

Это можно сравнить с вазой в музее. Ты придёшь с семьёй в музей, посмотришь на эту вазу XVIII века, и, конечно же, оценишь её красоту. А, если их будет стоять 20-ть штук, то тебе скорее всего станет скучно. Однако, когда ты ходишь с гидом, который рассказывает про историю этих ваз, их важность, то начинаешь смотреть на всё совершенно иначе. То же самое можно сказать и о красоте природы. Например, когда я путешествую, то для меня “красиво” или же “некрасиво” уже совершенно не является аргументом. Везде красиво, если ты знаешь, почему это так.

– Помимо того, что Вы рассматриваете природные объекты и рассказываете о них, какие ещё элементы присутствуют в экскурсии?

– В геологии важно всё: валуны, осадки и многое другое. Мы всё щупаем, делаем различные эксперименты, если это потребуется. Каждая экскурсия у нас разная. Конечно, где-то они и повторяются, поскольку у нас бывают и новые люди. Например, если мы говорим о ледниках, то я всё равно должен рассказать, почему они, будучи за тысячи километров на севере, пришли в Литву. Многие ведь знают только, что здесь были ледники, но не имеют представления о том, почему именно так произошло. Я начинаю с этого.

Я уже говорил, что каждый уголок имеет свою историю, поэтому потом мы смотрим и изучаем различные валуны, покровы. Я рассказываю о том, как работают реки, озера, где они есть, сколько живут или же, что мы можем в них найти. Природная история такая интересная, что даже не нужно ничего придумывать.

– Насколько, с точки зрения геологии, уникален Вильнюс?

– Очень уникален! Мои друзья уже это знают, поскольку я всё время повторяю, что Вильнюс является уникальной столицей не только в Европе, но и в мире. Это единственная столица, расположенная в рельефе, который сложен на краю ледника. Край ледника – это очень необычное природное явление, где происходит множество всякий процессов через короткое время, говоря по геологическим масштабам. Именно поэтому у нас очень разнообразный и сложный рельеф.

Несмотря на то, что у нас нет гор, иногда даже в Вильнюсе люди могут себя чувствовать так, будто бы они там. Вильнюс – это уникальная столица, с уникальным рельефов. Не зря, мы имеем 4 маршрута в самом Вильнюсе и 3 маршрута около. Есть, что посмотреть. Думаю, мы могли бы сделать ещё много разных маршрутов, поскольку материала здесь полно.

– Продолжительность такого похода от 3 часов и более, верно?

– Да, если в Вильнюсе. Здесь самые короткие маршруты от 3 до 4 часов. Однако, когда мы выезжаем дальше, куда приезжают люди с другого конца Литвы, то согласитесь, им будет обидно, если экскурсия длится так мало. В другие районы люди приезжают на целый день, и экскурсия проходит от 6 до 7 часов.

– Немного такой советский стереотип, но ведь в геологии присутствует своеобразная романтика: костёр, гитара, песни, музыка. Насколько я понимаю, в Ваших походах этого нет?

– Есть, мы специально пытаемся создать эту романтическую атмосферу, особенно, когда мы выезжаем в долгие путешествия с ночёвкой. Например, в прошлые выходные у нас было путешествие на байдарках по рекам Юра и Швянтойи. Там очень интересная геологическая информация. Та самая романтическая атмосфера там тоже была: костёр, котёл и другое.

Когда мы выезжаем в полярную Скандинавию, то там есть даже дежурные у костра, которые должны приготовить завтрак, обед, ужин. Конечно, все помогают, но всё равно есть те, кто отвечает за это в определённый день. Это делается для того, чтобы был порядок и все чувствовали себя спокойно.

– У Вас в Литве есть какой-то природный объект или маршрут, который Вам очень дорог, и Вы бы хотели всегда туда возвращаться?

– О, это очень-очень частый вопрос. В Литве есть 35 маршрутов и все они мне как дети. Каждый маршрут интересен, иначе я бы не делал его. Однако, если задуматься, то это район Аникщяй. Ещё район Кайшядорис. Люди даже не представляют себе, какой он интересный. Для меня Кайшядорис – это второй Аникщяй.

– Наука геология, которая изучает недры земли, структуру и её строение, может ли ещё что-то найти в Литве? Что ещё геологи смогут здесь отыскать? Или уже всё открыто, известно и нас не ждут какие-то сюрпризы?

– Если мы говорим о геологии, то в большинстве случаев люди представляют себе науку, которая изучает только полезные ископаемые. Однако это не так. Геология – это наука об истории земли. Только тогда, когда мы понимаем историю земли и знаем, какие процессы произошли в прошлом, какие действуют сейчас, а какие будут действовать в будущем, мы можем переходить в хозяйственные дела человека, в том числе и полезные ископаемые. Однако есть и иные темы: подземные воды, инженерные геологические исследования, экологические вопросы.

Представьте, откуда-то вытекла нефть и попала сразу же в грунт. Только геология может узнать, куда именно мигрирует нефть. Будущее геологии очень широкое. Я бы даже сказал, что это в целом очень широкая тема. Мы живём на какой-то земле, однако везде её химический состав разный. От него зависит всё: какая вода будет течь, какая растительность будет расти, какие животные будут жить. Представляете, от этого могут зависеть социальные, психологические и даже медицинские проблемы. Геология – это наука не только о полезных ископаемых. В будущем она будет связаны с медициной, социальными или же гуманитарными науками.

– Тогда давайте посмотрим на Литву через эту призму. Насколько тот кусочек земли, на котором мы живём, благоприятен для людей? Можно даже сравнить с другими территориями.

– Мы очень богатая страна. Самое главное, что мы имеем все полезные ископаемые, которые нам нужны ежедневно. У нас есть вода, песок, глина, известняк, доломит. У нас есть всё для строительных материалов. Например, в той же Скандинавии практически нет песка, поэтому им нужно либо импортировать его, либо же самостоятельно изготавливать.

Когда у нас нет проблем, то мы сразу же начинаем их искать и беспокоиться о том, что у нас нет золота, драгоценных камней. Слава Богу, что их нет! Например, извлечение из земли золота очень вредит природе. Те технологии, которые используются на данный момент, наносят большой вред. Если в Литве и есть золото, то оно в самых красивых местах. Хотели бы мы потерять их из-за золота?

С другой точки зрения, фундаменту Литвы более 2 млрд лет. Вся эта толщина очень разнообразна, поэтому у нас есть самые разные химические элементы. Всё зависит от того, когда именно они нам пригодятся. Возможно, когда-то на них возрастёт цена.

– Я правильно Вас понял, что в Литве есть люди, которые знают, где у нас можно отыскать золото?

– У нас есть учёные, которые во время своих исследований обнаружили места концентрации золота близкие к промышленным. Дальнейшую информацию пусть умалчивает история [смеётся].

– Говоря о Вильнюсе и о Литве, насколько хозяйственная и экономическая деятельность наносит вред? Есть ли вещи, на которые Вам как геологу больно смотреть?

– Хорошо, что Вы спросили об этом. Я хочу сейчас поговорить о Šeškinės ozas. Это очень-очень интересное место, о котором ещё не узнали даже сами жители города. Сейчас его хотят изуродовать какой-то автострадой. Через это интересное природное место хотят провести прямую дорогу.

Почему интересное? Сейчас мы уже имеем там заповедник около реки, а рядом есть Šeškinės ozas. Многие люди не знают, что это такое. Šeškinės ozas – это такие продолговатые холмы, которые создались внутри ледника. Там образовалась щель, куда текла вода. Šeškinės ozas как раз показывает, что Вильнюс является столицей, которая была создана на краю ледника. Этому культурному памятнику примерно 16 тысяч лет.

– Существуют ещё одни образования под названием камы, которые также появились в результате таяния ледника. В Вильнюсе они есть?

– Это другие образования, которых нет в Вильнюсе. Это разлом или щель, откуда не вытекает вода. Если в леднике стоит вода, то туда капают очень мелкие осадки. Когда ледник тает, то эта горка приобретает форму седла. Это ещё одно геологическое событие, отсылающее нас к процессам внутри ледника. Verpeto kalnas является самым знаменитым из них. Это в районе Молетай. Именно там снимался старый фильм Тадас Блинда. Вот та горка, на которую скачут верхом на лошади, и является камом. Сюда ещё можно отнести гору Шатрия.

– Последние 200-300 лет сильно ли изменился рельеф Литвы? Или всё было точно также, как мы сейчас видим?

– Очень сильно, не говоря уже о том, насколько выросли города, которые также меняют нашу природу. Например, наши валуны, которые принёс ледник. Мы думаем, что у нас их много, но на самом деле на поверхности их уже осталось мало. Этих валунов должно было бы быть намного больше. Почему так произошло? Просто в средневековье человек использовал валуны практически везде: дороги, мосты, мельницы и так далее.

Например, в советское время валуны даже считались полезными ископаемыми. Их экспортировали в Латвию, Беларусь и Россию. Там также строились дороги из материала, для которого требовались эти валуны. Поверхность нашей земли очень изменилась. Если сейчас поехать в Латвию или же Эстонию, то там будет побольше таких мест. У нас их очень мало. Те валуны, которые остались, практически все заросли лесом.

– У нас из разных частей Литвы валуны везут к морю и там они уже стоят каких-то определённых денег. Не так, как здесь.

– Возможно, поскольку у моря валунов не так уж и много. Хотя есть такое исключение, как Olando kepurė. Конечно, это всё зависит от процессов, которые создались в каждом уголке земли. Там, где сложился ледниковый материал, образовалось намного больше валунов. В тех местах, где осуществлялись иные послеледниковые процессы их уже нет.

– Скажите, как-то повлиял карантин на Вашу деятельность? Может быть люди стали искать развлечения в пределах родины?

– Я бы сказал, что карантин научил нас расширять свою деятельность. Например, я стал удалённо читать лекции, которыми также заинтересовались и школы. Именно поэтому мы выжили в этот карантин. Однако в Литве много людей, как ездили на наши популярные экскурсии, так и продолжают ездить. Мы их не потеряли. Однако было очень грустно, когда в прошлом году мы планировали три путешествия в Грузию, а их пришлось отменить. Слава Богу, мы попали в те окошки, когда можно было выехать в полярную Скандинавию. Возможно, если бы тогда не состоялось это путешествие, то мы бы и не выжили. Немного в то время было стресса. Однако мы выжили, поэтому сейчас мы точно уверены в том, что будем жить и дальше.

– Я знаю, что помимо научной деятельности в университетах и популяризаторской деятельности, связанной с геологическими походами, Вы также занимались изучением Балтийского моря?

– Да, у меня была диссертация о Балтийском море после ледников.

– Что будет с Балтийским морем?

– Никто не знает, поскольку разговоры о море, тесно связаны с климатом. Климат – это самая сложная природная система. Все сейчас говорят о влиянии не него человека. Да, возможно он оказывает влияние, однако состояние климата зависит от многих факторов, начиная от того, что происходит в земле, заканчивая тем, что творится в космосе. Эти факторы бывают самыми разными. Они могут служить как охлаждающим элементом, так и наоборот. Как именно они подействуют в будущем никто не знает!

Возьмём, например, вулканы. Сейчас мы с Вами сидим в очень тихом месте с точки зрения вулканических процессов. Однако сегодня очень много маленьких вулканов, которые часто взрываются. В геологическом прошлом было совершенно не так. В будущем будет тоже иначе.

Сейчас у нас есть две пороховые бочки. Одна из них Йеллоустонский национальный парк, который знает каждый. Однако такую же бочку с порохом мы имеем и в Европе. Это вулкан Лахер-Зе, который находится в Германии в 40-ка километрах от Франкфурта. Он извергается каждые 10 тысяч лет. Прошлый раз это было 2090 лет назад, то есть срок уже прошёл. Когда такие супер большие вулканы взрываются, то ты никогда не знаешь, как именно это повлияет на климат. Он может вызвать как потепление, так и похолодание.

Увы, вперёд на долгое мы не можем ничего прогнозировать. Балтийское море является очень интересным местом. Мы принадлежим тому самому балтийскому континенту, где из-за растаявшего ледника сейчас северная часть поднимается, а южная опускается. Именно поэтому в южной Балтике мы имеем возвышающийся уровень моря, а в северной части он как раз падает. Литва находится на серединке, на нулевой зоне. У нас на возвышение море влияют только климатические факторы.

– Есть ли риск, что какая-то часть Литвы может оказаться под водой?

– Да, есть. Это больше относится к южной части, а меньше к северной. Однако есть такое. Например, знаменитая деревня Древерна. Вот там могут возникнуть проблемы. Однако, с другой стороны, наш Куршский залив, несмотря на то, что уровень моря там и поднимается всего на пару миллиметров в год, вскоре может стать болотом. Туда приходит большое количество осадков с Нёмана, ещё и ветер дует с Куршской косы, перенося песок. Можно сказать, что понемногу наш Куршский залив заполняется осадками и, возможно, станет болотом.

– Должен ли в эту ситуацию вмешиваться человек? Например, куда-то вывозить илл или же осадки?

– Это зависит от самого человека. Например, если ему что-то нужно, то он может попытаться это изменить. Конечно же, это стоит очень много денег. Человек сам решает, нужно ему это делать или же нет. На самом деле всегда лучше всего не вмешиваться, поскольку есть последствия. Если ты хочешь иметь что-то хорошее, то всегда помни, что будет и нечто плохое из-за твоего вмешательства.

– История нашего литовского побережья тоже о неком вмешательстве: разлив нефти, пляж и так далее.

– Балтийское море является самым грязным в мире. Думаю, этим всё сказано. Деятельность человека так быстро не выходит из этого моря, она там постепенно скапливается. Да, проблем с Балтийским морем очень много.

– Вы заметили, повлиял ли как-то карантин, немного приостановив хозяйственную и экономическую деятельность, на природу и природные объекты?

– Это была очень короткая пауза. Кончено, можно увидеть какое-то влияние на состав воздуха, поскольку это очень динамическая система. Однако в природе такие короткие изменения ничего не дают. Для того, чтобы изменить результат человеческой деятельности потребуется намного больше времени.

– Как Вы пришли в геологию? Это были книги, фильмы или как-то само собой вышло?

– Это вышло само собой. Во-первых, мой отец геофизик. Когда мне было 3 года, то у меня родился брат. Уезжая со своими студентами на практику, отец брал и меня с собой, чтобы маме не оставлять двух детей. Я и вырос в геологических практиках. После окончания школы я понял, что геология мне ближе всего. Моё решение было очень правильным.

Всем молодым людям я могу сказать, что важно выбрать профессию, которая была бы близка Вашему хобби. Если Вы будете учиться чему-то только из-за выгоды, то, поверьте, не будет никаких денег и удовольствия от того, что делаешь. Когда твоя профессия близка к твоему хобби, то ты даже иногда и не задумываешься о том, что работаешь. Хотя все должны знать, что самая приятная работа имеет всего около 20% удовольствия, а всё остальное является сугубо работой.