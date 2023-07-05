Путешественники на байдарках сняли на видео большое количество редких утят

Представитель Литовского товарищества орнитологов Гедиминас Пекус сказал, что крохали в отличие от других уток, устраивают гнезда в дуплах старых деревьев, на чердаках в городе и т.д.
"Через несколько дней вылупившиеся птенцы выпрыгивают из гнезда. Они могут прыгать с высоты 2-3 м, и ничего плохого с ними не случается. Мать зовет их, ждет, когда все прыгнут вниз. Она даже умеет считать. Большой крохаль - редкая птица, она живет в Вильнюсе, в Каунасе около больших рек, но в Литве крохалей немного", – сказал орнитолог.
На вопрос, почему утята плавают такими большими группами, он сказал, что каждая самка приводит 10–12 утят, поэтому на фотографии точно не малыши одной утки.
"Самки большого крохаля иногда переманивают к себе детенышей других самок, они ведут себя агрессивно, отгоняют другую мать и "присваивают" себе ее утят", - сказал орнитолог.
Петкус заметил, что выживают далеко не все птенцы крохаля. Раньше эта птица даже была занесена в Красную книгу Литвы. Сейчас численность популяции этих уток стабильна.
Он сказал, что рацион крохалей отличается от рациона других уток. Взрослые птицы питаются рыбой, ракообразными, моллюсками, а птенцы – водяными насекомыми.
Портал Grynas.lt рассказывал историю о том, как вильнюсцу пришлось сопровождать самку большого крохаля и ее 11 утят через весь Старый город город Вильнюса до реки. Дарюс заметил утку с утятами на ул. Траку, недалеко от францисканского монастыря. Птенцы сидели под машиной. Вокруг стояли люди и не знали, что делать.
"У них была коробка, люди пытались поймать утят. Тогда мы решили довести их до реки. С ул. Траку мимо школы С.Нерис шли по дороге, по тротуару утята идти не хотели и по пути купались в каждой луже", – рассказывал Дарюс.
Так в сопровождении людей утка-мать и ее 11 утят шли по ул. Вокечу, потом Лабдарю до Кафедральной площади.