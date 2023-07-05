Путешественники на байдарках сняли на видео большое количество редких утят

Представитель Литовского товарищества орнитологов Гедиминас Пекус сказал, что крохали в отличие от других уток, устраивают гнезда в дуплах старых деревьев, на чердаках в городе и т.д.

"Через несколько дней вылупившиеся птенцы выпрыгивают из гнезда. Они могут прыгать с высоты 2-3 м, и ничего плохого с ними не случается. Мать зовет их, ждет, когда все прыгнут вниз. Она даже умеет считать. Большой крохаль - редкая птица, она живет в Вильнюсе, в Каунасе около больших рек, но в Литве крохалей немного", – сказал орнитолог.

На вопрос, почему утята плавают такими большими группами, он сказал, что каждая самка приводит 10–12 утят, поэтому на фотографии точно не малыши одной утки.

"Самки большого крохаля иногда переманивают к себе детенышей других самок, они ведут себя агрессивно, отгоняют другую мать и "присваивают" себе ее утят", - сказал орнитолог.