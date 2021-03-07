Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают

Мобильной лабораторией могут пользоваться и путешественники, покидающие страну, - их здесь больше всего. Согласно репортажу LNK, лаборатория работает круглосуточно с перерывом на несколько часов.

"В некоторых странах появляется требование пройти тест за короткое время, поэтому мы решим эту проблему с помощью этого места", - говорит Дайнюс Чюплис, начальник отдела эксплуатации и инфраструктуры аэропортов Литвы.

В первые часы работы на сдачу теста в мобильной лаборатории записались несколько сотен путешественников. Положительных ответов не было.

"Идет предварительная регистрация, люди регистрируются на нашем сайте или звонят. Мы стараемся собрать как можно больше информации - электронная почта, чтобы они указали, а после теста ответ, справка приходит путешественнику на электронную почту", - сообщила директор Rezus.lt Дайва Казлаускене.

Тест в мобильной лаборатории - 90 евро

Вернувшиеся в Литву могут сделать бесплатный тест в пунктах проверки в городе. В то время тест на COVID-19 в мобильной лаборатории рядом с аэропортом стоит 90 евро, 140 евро за экспресс-тест и от 33 до 43 евро за экспресс-тесты на антигены, если результат теста требуется в течение 20 минут.

Приехавший из Латвии Андрей просил срочно сделать тест в лаборатории, проклиная процедуру, требующую тестов.

"Я хотел поехать в Голландию, из-за этих тестов меня не впустили. Пришлось сдавать тест в Латвии, но тут остановили, говорят, что нужна еще одна справка", - возмутился путешественник.

Пока тесты для путешественников обязательны. Паспорта вакцинации могут появиться по мере ускорения процесса вакцинации. Еврокомиссия обещает опубликовать правила, касающиеся "зеленого паспорта", в конце этого месяца.

Страны, сильно зависящие от туризма, такие как Греция, призывают к скорейшему утверждению этого документа, но большинство стран, включая Францию ​​и Германию, считают, что делать это было бы слишком рано.

Сейчас из Вильнюса и в Вильнюс организованы рейсы по 15 направлениям.

"Амстердам, Франкфурт, Стамбул - направлений очень много. Некоторые люди также летают на Тенерифе, это чартерные рейсы, но мы ожидаем, что в конце марта будет больше таких рейсов", - отметил Д. Чюплис.

Цены на тесты называют ростовщичеством

Все больше путешественников жалуются на высокие цены на тесты на коронавирус в частных лабораториях Литвы.

Согласно действующей процедуре, желающие путешествовать литовцы должны сдавать анализы за свой счет, поэтому соотечественники, недовольные обязательными тестами ПЦР, а точнее их ценами в частных клиниках, уверяют, что это сделало путешествие предметом роскоши.

Цены на ПЦР-тесты в частных лабораториях начинаются от 70 евро. Цены на тесты не снизила даже применяемая к ним с января пониженная - нулевая - ставка НДС.

"В частной клинике в Вильнюсе я делаю ПЦР-тесты за 75 евро, а когда я лечу в дальнюю страну и мне нужно срочно сделать тест, я плачу за него 125 евро. Правда, выезжающие за границу должны предоставить отрицательный результат теста на английском, русском или другом языке, поэтому за перевод документа придется заплатить еще 5 евро. Это похоже на ростовщичество, потому что текст не переводится специально для каждого клиента, он просто представлен по имеющемуся шаблону на английском или другом языке", - сказал Delfi Ориюс Гасановас, который уже оплатил более 30 тестов.

Данас Панкявичюс, который путешествует по разным странам, также был возмущен ценами. По его словам, напрашивается мысль, что лаборатории пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации.