"А как у вас успехи? Удалось достать велосипед, а может вы на поезде путешествовали? <...> Надеюсь, что вам на этой неделе удалось выработать какую-то привычку. <...> Прогресс побеждает, каждый может начать с малого. Я еще на самом деле многое наметил, и на велосипеде, и на байдарке, средства для путешествия не меняются, не кончаются, скоро увидимся в Майами", – сказал Валуявичюс.
Он смело заявил, что это путешествие окончилось.
Delfi напоминает, что его цель — пересечение Атлантического океана с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.
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