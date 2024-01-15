Публичное объявление списка призывников вызвало критику

В этом году исполнилось 10 лет, как в Литве вернули обязательную военную службу.

В начале января по принципу лотереи был составлен список, по которому в этом году призовут призывников.

"Мы планируем, что в списке будет около 27 000 молодых людей. В список, конечно, в первую очередь попадут те молодых люди, которые не отложили службу по уважительной причине", – сказал вице-министр обороны Жильвинас Томкус.

В редакцию LNK обратились жители, которые спрашивали, нормально ли, что личные данные десятков тысяч молодых людей во время строгой защиты персональных данных, объявляют публично.

"Да, мы слышали такие жалобы. Нас все время спрашивают, почему списки публичные", – сказал глава службы призыва Арунас Балчюнас.

Списки доступные уже 10 лет, но сейчас этим озабочены и в парламенте.