Публичное объявление списка призывников вызвало критику

В этом году исполнилось 10 лет, как в Литве вернули обязательную военную службу.
В начале января по принципу лотереи был составлен список, по которому в этом году призовут призывников.
"Мы планируем, что в списке будет около 27 000 молодых людей. В список, конечно, в первую очередь попадут те молодых люди, которые не отложили службу по уважительной причине", – сказал вице-министр обороны Жильвинас Томкус.
В редакцию LNK обратились жители, которые спрашивали, нормально ли, что личные данные десятков тысяч молодых людей во время строгой защиты персональных данных, объявляют публично.
"Да, мы слышали такие жалобы. Нас все время спрашивают, почему списки публичные", – сказал глава службы призыва Арунас Балчюнас.
Списки доступные уже 10 лет, но сейчас этим озабочены и в парламенте.
"Эта дискуссия началась, поскольку общество, я так понимаю, озабочено защитой персональных данных. Я думаю, это хорошая тема, на самом деле должна существовать эта защита и, я думаю, каждый призывник должен получать такую информацию лично", – сказал представитель Партии свободы Витаутас Миталас.
И вице-министр внутренних дел задавался вопросом, действительно ли такую информацию надо давать публично.
"За списки и за защиту данных отвечает Минобороны. Так или иначе, эти списки должны предоставлять, но без указания конкретных лиц", – сказал вице-министр Арнольдас Абрамавичюс.
Балчюнас сказал, что списки публичные и это сделано в целях защиты общественного интереса.
"Это для защиты общественного интереса. По закону мы обязаны делать списки публичными, чтобы все было прозрачно. Во-вторых, призывникам будет удобно увидеть, какие процедуры назначены", – сказал он.
По данным представителей армии, регулярно обсуждают, какие именно данные о призывниках предавать огласкеi.
"Эти данные, которые есть в списках – первая буква имени, фамилия и год рождения – минимальный баланс для защиты данных", – сказал Балчюнас.
Личности профессиональных военных, как и сотрудников спецслужб, в Литве огласке не подлежат.
Поднимают вопрос, не могут ли этими данными воспользоваться недружественные страны?
"Я не знаю, насколько этот аргумент серьезен, но он есть. Если можно что-то сделать лучше, надо делать. Делаем рассылку информации лично и вопрос будет снят", – сказал Миталас.
В списке около 30 000 молодых людей, но призовут меньше 4000.
"Это всего лишь список граждан, которые могут быть призваны", – сказал Балчюнас.
Инспекция по защите персональных данных отмечает, что не может оценивать, нарушают ли списки призывников закон о защите данных. По закону, за такую оценку отвечает само Минобороны.