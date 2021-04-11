Они говорят, люди теряют смысл. Для одних исчезает смысл наведения порядка в доме, для других - соблюдения правил карантина. Какие настроения охватили общество и как мотивировать людей придерживаться требований? И имеет ли смысл карантин, если кто-то еженедельно проверяет серьезность вводимых правил?

По данным сети аптек, люди просто сметают кремы, предназначенные для защиты кожи от солнца.

"Кажется, это вселяет надежду, что, может быть, будет лучше, потому что все уже устали от ограничений", - говорит Гедре Тауткявичене, фармацевт и директор Gintarinės vaistinė.

Фармацевт говорит, что часто посетители, посещая аптеку, рассказывают о панических атаках, повышенной тревожности. Люди жалуются, что работают без отпуска дома и перерабатывают. Такова реальность обычного жителя. Бесконечный карантин сказывается не только на психическом, но и на физическом самочувствии.

"Часто человек говорит, что он всегда был очень сильным и ничто не влияло на него таким образом, и теперь он не знает, что с собой делать. Продолжающийся год карантин оказывает безмерное влияние на нервную систему. И чем дальше, тем более выражены симптомы - людям действительно тяжело, состояние их плохое", - говорит фармацевт.

Противоречивая информация и возникающие двойные стандарты, когда одним разрешают больше, чем другим, хотя правила должны быть одинаковыми для всех, также добавляют путаницы.

"Люди, естественно, не могут сохранять концентрацию в течение стольких месяцев. Запреты идут настолько дальше, тем больше нарушаются, и тогда мы должны подумать о том, будем ли мы играть в карантин долго и скучно, пока не достигнем таинственного числа, которого, вероятно, будет трудно достичь, или начнем использовать уже имеющиеся у нас плюсы, которые имеем благодаря вакцине", - говорит советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас.

"В прошлом году карантин длился два с половиной месяца. Тогда было легко всех сосредоточить и сфокусировать. Когда этот карантин длится почти полгода, нужно думать не только об ограничениях, но и о смягчении, чтобы спасти здоровье людей, восстановить чувство справедливости, потому что сейчас ситуация такова, что одни могут уехать далеко, а другие не могут уехать даже в прилегающую территорию, где их усадьба находится", - говорит советник мэра Вильнюса.

Психотерапевт Дайва Жукаускене утверждает, что сейчас людям особенно трудно понять, во что верить.

"Общество сбито с толку и больше ни во что не может верить, потому что идет информационная война. Одна сторона говорит нам одно, реальность показывает другое", - уверяет собеседница.

Психотерапевт также советует замечать изменение общественного настроения. Рост социальной напряженности проявляется в тревоге и апатии.

"Уже тот прекрасный период, когда в доме производился ремонт и уборка, шлифовались все углы, закончился, и он отошел на второй план. Главенствует беспорядок, безразличие, нежелание что-либо делать, просто ахать и ждать лучших времен", - говорит специалист.

"Я бы сказал, что путаница носит довольно глобальный характер, и нельзя верить ни статистике, ни сообщениям СМИ, ни каким-либо информационным каналам от правительства, потому что то, что было правдой вчера, сегодня - ложь", - говорит психотерапевт.

По словам фармацевта Г. Тауткявичене, очень быстро ухудшается самочувствие людей.

"У нас даже есть пара пациентов, которые приходят к нам и плачут", - говорит она.

Депутат Сейма Линас Слушнис считает, что даже если общественность недовольна карантином, кого-то уговаривать не придется - они продолжат соблюдать правила.

"Мы приближаемся к определенной критической точке, когда нам нужно будет начать думать о том, как мы будем жить дальше, и мы должны наконец сказать, что мы смягчаем", - говорит Л. Слушнис.

По его словам, сейчас все хотят услышать обещания, что в ближайшее время будет еще больше свободы.

"Я говорю каждому сознательному гражданину: убедите свою маму или папу в том, что прививка должна быть сделана, и как только мы вакцинируем группы риска, по крайней мере, большую часть, я думаю, что никто не будет настаивать на продлении серьезных ограничений", - говорит Л. Слушнис.

Психотерапевт говорит, что она больше не знает, какие слова подобрать в разговоре с людьми и как убедить их соблюдать ограничения. Женщина говорит, что у нее есть чуть более простая цель - помочь тем, кто к ней обращается, не потерять себя; и даже когда пропадает смысл соблюдения правил карантина, жить дальше.

"Попытайтесь делать то, что вы делали до того, как появился вирус. Насколько это возможно - жить повседневной жизнью: мыть руки, носить маски, соблюдать законы, а потом смотреть - будет то, что будет", - говорит психотерапевт.