Психолог: подросток не способен адекватно оценивать свои действия и их последствия

Оставим в стороне высказывания министра и попробуем посмотреть на ситуацию под другим углом: политические реалии и агрессия подростков, чем вызвано подобное поведение и каковы сложности периода взросления?

Delfi обратился к психологому, психотерапевту Центра помощи детям Веронике Лакис, чтобы поговорить о проблемах подросткового периода.

— Кто чаще всего является авторитетом для подростков в возрасте 13-15 лет? И есть ли авторитеты и четкие ориентиры, в целом, в таком возрасте?

— Конечно же авторитеты существуют. Подростки ищут для себя какие-то примеры, кого-то, на кого можно равняться. Это тот возраст, когда подростки активно пытаются определить свое место в мире: кто я, кем я являюсь, какой я?

Авторитетом может быть как родитель, так и совершенно посторонний человек: руководитель кружка, тренер, старший далекий родственник или даже какая-та знаменитая личность.





— Часто ли родители становятся тем маяком, на который оглядывается подросток?