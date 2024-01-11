Психолог: подросток не способен адекватно оценивать свои действия и их последствия

Оставим в стороне высказывания министра и попробуем посмотреть на ситуацию под другим углом: политические реалии и агрессия подростков, чем вызвано подобное поведение и каковы сложности периода взросления?
Delfi обратился к психологому, психотерапевту Центра помощи детям Веронике Лакис, чтобы поговорить о проблемах подросткового периода.
— Кто чаще всего является авторитетом для подростков в возрасте 13-15 лет? И есть ли авторитеты и четкие ориентиры, в целом, в таком возрасте?
— Конечно же авторитеты существуют. Подростки ищут для себя какие-то примеры, кого-то, на кого можно равняться. Это тот возраст, когда подростки активно пытаются определить свое место в мире: кто я, кем я являюсь, какой я?
— Часто ли родители становятся тем маяком, на который оглядывается подросток?
— Статистических данных у меня по этому вопросу нет, но бывает, что и родители становятся авторитетом.
— Можно ли говорить о том, что агрессивность у мальчиков в возрасте 13-15 лет — это своеобразный побочный эффект подросткового периода?
— Да, можно. Нужно понимать, что в этом возрасте происходят очень серьезные физиологические изменения: как у мальчиков, так и у девочек. И эти изменения очень интенсивные. Развивается не только тело, но и мозг, в частности, передняя лобная доля, которая ответственна за принятие решений, за контроль импульсов, за оценку последствий поступков и решений, а также за эмпатию, т.е., сострадательность. Иными словами, в подростковом возрасте этот отдел головного мозга находится в процессе развития.
Таким образом, подросток не способен адекватно оценивать свои действия и их последствия.
Есть и другой важный аспект — половое созревание и изменение гормонального фона. У мальчиков начинается активная выработка тестостерона, который может спровоцировать агрессивное поведение. Особенно в ситуации, когда ему кажется, что от кого-то надо защищаться.
Так что, во многом подростковое поведение продиктовано изменениями, которые в этот момент происходят в их организме.
— Насколько корректно говорить о какой-либо обоснованной политической или общественной позиции в таком возрасте?
— В этом возрасте очень важно понять: кто я, каковы мои ценности и т.д. Поэтому подростки начинают активно интересоваться серьезными вопросами. И если в детстве, ребенок смотрит на мир глазами родителей, то в подростковом возрасте появляется некая автономность: "А что же я сам думаю по этому поводу?". Поэтому подросток начинает искать ответы и этот поиск может затянуться.
— Как на ваш взгляд, отличаются ли сегодняшние подростки от подростков 10, 15 или 20 лет назад?
— Общие тенденции, безусловно, есть. Мы, люди, являемся очень устойчивым биологическим видом и быстро меняться не можем.
Однако, мир вокруг нас меняется и мы не можем совсем на это не реагировать. 10 лет — это не так много, но если говорить о периоде 15-20 лет, то надо понимать, что окружающая действительность сильно изменилась. Мы живем в другом темпе, едим другие продукты, поэтому и сам процесс взросления отодвинулся на более ранний срок. Не следует сбрасывать со счетов развитие цифровых технологий и социальных медиа, которые оказывают колоссальное влияние на процесс взросления и становления.
Однако, основные базовые тенденции подросткового периода — на глубинном уровне — актуальны для любого времени.