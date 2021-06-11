По словам М. Гуптор, за время пандемии увеличилось количество проблем, связанных с эмоциями и поведением.

"Основная причина этого – увеличилось время, проводимое у компьютера, использование информационных технологий. Дети в среднем в рабочее время у экранов проводят около 7 часов, в выходные – около 5. Это очень много, и это влияет как на физическое, так и на психическое здоровье", - отметила психолог.

Она также заметила, что у детей и подростков наблюдаются проблемы со зрением, повышение тревожности и появление депрессивного состояния, возникают проблемы с весом из-за малоподвижного образа жизни.

Говоря о дистанционном обучении, М. Гуптор обратила внимание на то, что детям не хватает живого общения, и сожалеет, что большинство учеников закончило учебный год именно в таком формате. Однако в летний период, по ее словам, родители могут помочь детям почувствовать себя лучше.

"Сейчас лето, и хотелось бы, чтобы родители обратили больше внимания на детей, уделили им время, чтобы дети себя лучше почувствовали и уже были готовы к школе, поскольку этот адаптационный период, когда дети встретятся после долгого перерыва, может быть тяжелым", - сказала психолог.