2024.10.12 07:00

Психиатр оценил попытки людей повторить успех и выиграть 81 млн., купив лотерейный билет в Кедайняй

 
ru.DELFI.lt
Žmonės instinktyviai siekia pakartoti sėkmę toje pačioje vietoje, tačiau tai gali būti bergždžios pastangos, primena ligoninės vadovas
Žmonės instinktyviai siekia pakartoti sėkmę toje pačioje vietoje, tačiau tai gali būti bergždžios pastangos, primena ligoninės vadovas
ФОТО: Shutterstock

Стало известно, что жители сметают лотерейные билеты в кедайняйском магазине, где был куплен лотерейный билет, принесший выигрыш в 81 млн. евро. Психиатр призывает людей мыслить логически, пишут журналисты телеканала LNK.

По сведениям портала 15min, люди сметают лотерейные билеты в кедайняйском магазине.

Психиатр Республиканской вильнюсской психиатрической больницы Арунас Германавичюс сказал, что люди надеются, что, купив билет в том же месте, получат выигрыш, по принципу охотников или рыболовов, которые возвращаются туда, где охота или рыбная ловля увенчались успехом.

„Вероятность того, что это повторится в том же магазине, равна 0, скорее всего. Но инстинкт группового сожительства, стадный инстинкт - это то, что люди часто успех охоты связывают с конкретным местом. Важно включить логическое мышление и сказать себе, что вероятность такого повтора равна 0“, – заметил профессор.

Prof. Arūnas Germanavičius ragina mąstyti logiškai ir suprasti, kad 81 mln. eurų loterijos laimėjimo tikimybė yra artima nuliui

По его словам, нередко люди, у которых есть проблемы, пытаются решить их, играя в лотерею.

„Психология человека такова, что он надеется на легкие деньги, которые падают с неба. И часто такие надежды лелеют люди, которые сталкиваются в жизни с серьезными трудностями: у них бывают финансовые долги или какие-то вызовы в семье – это приводит к поиску источника, который доставит удовольствие. В поисках удовольствий они выбирают лотереи или игры“, – сказал Германавичюс.

Он сказал, что никогда не покупает лотерейные билеты и не рекомендует другим их покупать. Профессор сказал, что это зависимость или путь к зависимости.

„Это зависимость, пустая и опасная надежда для людей, у которых есть трудности. Поэтому мой совет – если вы покупаете лотерейные билеты – подумайте о следующем: стоит ли это делать, не являетесь ли вы зависимыми“, – заметил Германавичюс.

По его словам, лотерейные билеты - одна из форм игры, которая в будущем может привести к проблемам.

„Люди ставят себя в такую ситуацию, в которой надеются на легкий заработок, легкое удовольствие, но в жизни такое случается редко – как и в данном случае. И позже фрустрация может вылиться в озлобленность, недовольство, другие отрицательные факторы. И, конечно же, финансовые расходы человека, они иногда бывают значимы.

Stambūs loterijos laimėjimai retai kam yra atnešę laimę, sako psichiatras

Наши пациенты в Республиканской психиатрической больнице часто покупают билеты в надежде на легкий заработок, так у них появляются долги“, – сказал психиатр.

Он предлагает не слишком идеализировать и сами большие выигрыши.

„Лотереи придуманы для того, чтобы играть на человеческих слабостях, пользоваться СМИ, рекламой – чтобы раздуть важность таких выигрышей в жизни людей. Как в научной литературе, так и в художественной, – лотереи существуют не первое столетие – показано, что никому выигрыши не принесли счастья“, – сказал собеседник.

Германавичюс даже сочувствует таким людям.

„Многим из них выигрыш приносит массу проблем, вопросов, что делать, приносит зависть, отрицательные реакции других людей и попытки воспользоваться этим. Я очень сочувствую человеку, выигравшему такую сумму“, – сказал профессор.

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