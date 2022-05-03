Прямой эфир: в студии Delfi – украинский исполнитель Иван Дорн

Известный украинский певец Иван Дорн в рамках своего тура #playforUkraine выступит сегодня в Вильнюсе.

Концерт пройдет на сцене столичного клуба Loftas в 19.00. Собранные от продажи билетов средства пойдут на культурные, медицинские и гуманитарные нужды жителей страны, заявляют организаторы.

Подробнее о ситуации в Украине, отношении к замалчивающим войну коллегам по цеху, возможности достучаться до людей с помощью музыки, помощи украинцам говорим с Иваном в студии Delfi.