Прямой эфир: в студии Delfi – украинский исполнитель Иван Дорн

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Война в Украине продолжается больше двух месяцев. Многие украинские исполнители, а также музыканты из других стран проводят благотворительные концерты в поддержку Украины.

Известный украинский певец Иван Дорн в рамках своего тура #playforUkraine выступит сегодня в Вильнюсе.

Концерт пройдет на сцене столичного клуба Loftas в 19.00. Собранные от продажи билетов средства пойдут на культурные, медицинские и гуманитарные нужды жителей страны, заявляют организаторы.

Подробнее о ситуации в Украине, отношении к замалчивающим войну коллегам по цеху, возможности достучаться до людей с помощью музыки, помощи украинцам говорим с Иваном в студии Delfi.

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