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Представители демократических сил Беларуси организовали пресс-конференцию, на которой представляют свою стратегию и план действий по так называемой конституционной реформе в Беларуси (ул. Витянё, 18, Вильнюс).

В ней принимают участие Светлана Тихановская, Павел Латушко, Ольга Ковалева, Александр Добровольский, Лена Живоглод, Павелас Либерлис, Павел Маринич.

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