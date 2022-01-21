Прямая трансляция: конференция демократических сил Беларуси

aA

Представители демократических сил Беларуси организовали пресс-конференцию, на которой представляют свою стратегию и план действий по так называемой конституционной реформе в Беларуси (ул. Витянё, 18, Вильнюс).