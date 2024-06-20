Проживающим в Литве украинцам выделено почти 152 000 евро

„Покрывая часть арендной платы, мы надеемся, что украинцы будут более уверены по поводу жилья“, – цитируется в отчете глава IOM Lietuva Эйтвидас Бингялис.

Сообщается, что это – второй раз, когда организация выделяет проживающим в Литве украинцам частичную компенсацию расходов на арендную плату.

„Ранее этой помощью воспользовались более 200 семей“, – сообщает IOM Lietuva.

По данным опроса, проведенного организацией весной прошлого года, 62 процента Украинцы арендовали жилье на открытом рынке.

„Почти половина респондентов (44 проц.) указали, что им удалось найти жилье самостоятельно, однако получить долгосрочную аренду жилья непросто“, – сообщает IOM Lietuva.