Проживающая в Литве Карач попала в поле зрения белорусских служб: не обошлось без курьезов

"И напоследок об одном курьезе: 7 февраля 2023 года суды научились работать с поиском в интернете, и по сочетанию слов "Наш дом" нашли там песню "Наш дом Беларусь". Гомельский районный суд вряд ли получит премию за внесение ее в список экстремистских материалов, потому что к нашей организации эта песня отношения не имеет, но мы прослушали ее с удовольствием, хоть и немного морщились от мата в тексте", - иронизируют на сайте организации "Наш дом".