2024.06.20 10:18

Проживающим в Литве украинцам выделено почти 152 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Украинский и литовский флаги
Украинский и литовский флаги
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Почти 152 тыс. евро выделено 774 украинцам, проживающим в Литве, говорится в отчете Вильнюсского бюро Международной организации по миграции (IOM Lietuva). Эти средства должны хотя бы частично покрыть расходы украинцев на арендную плату за жилье.

„Покрывая часть арендной платы, мы надеемся, что украинцы будут более уверены по поводу жилья“, – цитируется в отчете глава IOM Lietuva Эйтвидас Бингялис.

Сообщается, что это – второй раз, когда организация выделяет проживающим в Литве украинцам частичную компенсацию расходов на арендную плату.

„Ранее этой помощью воспользовались более 200 семей“, – сообщает IOM Lietuva.

По данным опроса, проведенного организацией весной прошлого года, 62 процента Украинцы арендовали жилье на открытом рынке.

„Почти половина респондентов (44 проц.) указали, что им удалось найти жилье самостоятельно, однако получить долгосрочную аренду жилья непросто“, – сообщает IOM Lietuva.

С начала масштабной войны в Украине в Литву прибыло почти 87 тыс. украинских военных беженцев, из них почти 17 тыс., по словам организации, за последний год получили помощь от IOM Lietuva.

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