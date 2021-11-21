"С 7-ю семьями подписан договор о переезде в Каунас, некоторые, возможно, переедут в Вильнюс", – сказал LNK мэр Расейнского района Андрюс Баутронис.

Ранее политики говорили, что афганцы освободят общежитие до 8 ноября. Сейчас этот срок продлили на два месяца.

"Срок проживания продлен, поскольку за такое короткое время не удалось найти им подходящее жилье. Это отдельные семьи, поэтому им нужны квартиры. У нас 34 семьи, 29 одиноких людей, это достаточно большой вызов", – сказала директор Центра приема беженцев Беатриче Бернотене.

Представители Красного креста, который помогает афганцам с поиском жилья, сказали, что арендодатели отказываются сдавать жилье приезжим.

"Есть те, кто соглашается. Но есть и такие кто не хочет впускать мигрантов. Мы не можем влиять на выбор людей. От некоторых вариантов отказываются сами мигранты – надеются, что получат более приемлемый вариант. У них большие ожидания, они не принимают во внимание стоимость аренды, поэтому, например, на прошлой неделе из 20 вариантов они отказались от 11", – рассказали они.

За общежитие афганцам платить не приходится, однако еду они покупаю себе и готовят сами.

"Им выплачивают пособия, на которые они питаются", – сказала Бернотене.

Месяц назад афганцы получили разрешение на жизнь и работу в Литве и во всем ЕС, но пока никто из них не работает.

"Пока все они надеются на получение квалифицированной работы", – сказала директор Службы занятости Инга Балнаносене.

"Предложенные в Расейняй места им не понравились, они планируют переехать в Вильнюс, Каунас или Клайпеду", – сказал мэр Баутронис.

Афганцы изучают литовский язык. Большая их часть уверяет, что у них есть высшее образование, но представленные ими документы у специалистов вызывают сомнения.

"У нас есть дипломы и сертификаты более 10 человек, но только несколько из них могут считаться документами, свидетельствующими об окончании вузов", – заметила Балнаносене.

Центр оценки качества образования, который проверяет дипломы, отмечает, что пока не получил для подтверждения ни одного афганского диплома, а дипломы, которые переданы Службе занятости - без приложений, поэтому их нельзя считать действительными.

Служба занятости встречалась с работодателями, искала свободные места для мигрантов.

"У нас есть список из 500 рабочих мест, по всей Литве, предложений конкретно для этих людей", – сказала Балнаносене.

Среди компаний, которые готовы принять иностранцев - и ЗАО Danspin в Расейняй, которая занята производством пряжи.

"Мы можем принять до 10 человек, позже, может, будет и больше мест, но пока никакого интереса не было", – сказала LNK представитель компании Индре Левицките.

Если не будет дипломов, афганцы не смогут рассчитывать на квалифицированную работу, заметила Балнаносене.