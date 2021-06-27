Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались

По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси - это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018 году - 104.

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны, - 328. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 - Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 - Шри-Ланки, 6 - Таджикистана, 3 гражданина Афганистана, по 2 иностранца из Йемена и Египта и по 1 гражданину Сомали.

"У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема - хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников", - заявила министр в передаче Delfi "События недели".

"Пока у нас нет никаких указаний на то, что граждане Литвы участвуют в этой преступной схеме, но мы отслеживаем ситуацию, мигрантов допрашивают, проводится оперативная разведка", - добавила она.

По словам министра, Литва раньше не сталкивалась с такими большими потоками нелегальных мигрантов:

"Это угроза для нашей миграционной системы, потому что мы действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз".

Проблема всего ЕС

Хотя уже упоминалось об объявлении экстремальной ситуации, министр говорит, что пока ситуация находится под контролем.

"Пока мы можем достаточно эффективно координировать ситуацию и с имеющимися мощностями, но если мы увидим, что ситуация сложная, конечно, мы объявим экстремальную ситуацию", - сказала А. Билотайте.

По ее словам, это проблема не только Литвы, но и всего Европейского Союза (ЕС), поскольку целью большинства мигрантов является не Литва, а другие страны.

"Это проблема не Литвы, это проблема всего ЕС. Поэтому и премьер-министр, и я лично представили ситуацию на границе с Беларусью Совету министров внутренних дел ЕС и выразили ожидания и просьбы о помощи. Потребность в первую очередь финансовая, а также экспертная. В настоящее время мы определяем конкретную потребность и то, как эта помощь может быть доставлена ​​в Литву", - сказала А. Билотайте.

По ее словам, Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX уже направило 6 офицеров для наблюдения за ситуацией, уточнения необходимости [помощи], а в середине июля 30 офицеров FRONTEX прибудут в Литву, чтобы помочь укрепить безопасность границы.

По словам министра, цель - в кратчайшие сроки охватить всю границу с Беларусью современными системами видеонаблюдения, которые на данный момент покрывают всего 38% границы. По словам А. Билотайте, это будет не просто физический забор.

"Это не только забор. Наиболее эффективные решения включают систему наблюдения, обнаружения и, при необходимости, физическое ограждение. Насколько нам известно, забор может работать морально, но его легко преодолеть - за 2-3 минуты его можно преодолеть и попасть в Литовскую Республику", - сказала А. Билотайте.