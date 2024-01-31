Проясняется дальнейшая судьба горевшего в столице многоквартирного дома

Жители почти каждый день приходят в покинутые квартиры. В числе таких жителей - Ирена.
"Прихожу и все время что-то беру, но мебель нести мне некуда. А вещи, да, беру: одежду, обувь, постель, документы, лекарства", – сказала Ирена.
Однако сейчас выясняется, что дом, скорее всего, будут ремонтировать, а не сносить.
"Та часть, которая была взорвана, где нет внешних стен, где повреждены перегородки, должна быть снесена, речь идет о внутренней части, поврежденных этажах. Нижние, минимально поврежденные этажи осмотрят, исследуют", – сказал профессор университета Vilnius Tech Юозас Валивонис.
Это хорошая новость для жителей дома.
"Конечно, хорошо, если нас вернут в наши дома. Но если мою комнату не снесут, а просто приведут в порядок, жить там будет страшно", – сказала LNK Ирена.
"Могли сместиться все конструкции, надо осматривать не только укрепленную часть, но и все квартиры, смотреть, нет ли трещин", – сказал инженер жилтоварищества в Виршуликес Владисловас-Ярославас Ужполявичюс.
Ирена сомневается в том, что она хотела бы вернуться в эту квартиру, даже если там будет безопасно.
"Есть чувство страха. Я не могу нормально спать, такой шок был, просто ужасно", – сказала женщина.
Пока дом частично укреплен. Ужполявичюс сказал, что нет вероятности разрушения дома.
"Сейчас все укреплено, Grinda это сделала. Сейчас стоят такие металлические конструкции там, где горизонтальные перекрытия. Укреплен подъезд, где был взрыв, закрыли окна", – сказал глава жилтоварищества многоквартирных домов Виршулишкес Григорий Снежко.
Однако ремонт потребует немало денег.
"Я не знаю, как будет решаться этот вопрос. Кто будет платить - сами жители или сколько-то выплатит муниципалитет", – сказал Снежко.
Ужполявичюс сказал, что этот инцидент можно квалифицировать как стихийное бедствие, тогда часть расходов должен погасить муниципалитет.
Чиновники пока своими планами не делятся. Окончательные выводы появятся в ближайшие недели. Их ждут выселенные из дома 57 человек.
"Из 30 человек за социальным жильем обратились 16. Двое к понедельнику еще не приняли решения, но один из них уже позвонил и сказал, что хотел бы получить социальное жилье", – сказала директор Vilniaus miesto būstas Росита Жибелене.
Представители Красного креста сказали, что пострадавшие уже как-то освоились и за помощью больше не приходят.
"Пожертвований тоже стало меньше, поэтому, я думаю, что скоро мы вообще остановим сбор помощи", – сказала глава Красного креста Лука Лесаускайте.
Остановлен и сбор финансовой помощи. Жителям еще не передали собранные 20 000 евро.
Жители сказали, что хотели бы, чтобы эти деньги пошли на реконструкцию дома.
Специалисты считают, что такой суммы будет мало.
"Я думаю, восстановление будет стоить сотни тысяч, но снос всего дома обошелся бы еще дороже. Я считаю, что после такого взрыва надо реновировать весь дом", – сказал профессор Vilnius Tech Валивонис.
Напомним, что после взрыва всех жителей дома эвакуировали, они не могут вернуться в свои квартиры.