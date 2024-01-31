Проясняется дальнейшая судьба горевшего в столице многоквартирного дома

Жители почти каждый день приходят в покинутые квартиры. В числе таких жителей - Ирена.

"Прихожу и все время что-то беру, но мебель нести мне некуда. А вещи, да, беру: одежду, обувь, постель, документы, лекарства", – сказала Ирена.

Однако сейчас выясняется, что дом, скорее всего, будут ремонтировать, а не сносить.

"Та часть, которая была взорвана, где нет внешних стен, где повреждены перегородки, должна быть снесена, речь идет о внутренней части, поврежденных этажах. Нижние, минимально поврежденные этажи осмотрят, исследуют", – сказал профессор университета Vilnius Tech Юозас Валивонис.

Это хорошая новость для жителей дома.

"Конечно, хорошо, если нас вернут в наши дома. Но если мою комнату не снесут, а просто приведут в порядок, жить там будет страшно", – сказала LNK Ирена.

"Могли сместиться все конструкции, надо осматривать не только укрепленную часть, но и все квартиры, смотреть, нет ли трещин", – сказал инженер жилтоварищества в Виршуликес Владисловас-Ярославас Ужполявичюс.