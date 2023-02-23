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Литовская благотворительная организация Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины, во время которой будут собирать вещи для жителей больше всего пострадавших во время войны территорий, продукты и деньги.
Проводится акция сбора помощи Украине: литовцев призывают жертвовать вещи, продукты, деньги
© DELFI / Orestas Gurevičius

В пресс-релизе сообщается, что 26 февраля жертвовать украинцам призовут священники всех католических храмов.

Вещи по списку, который есть на сайте caritas.lt, будут собирать 27, 28 февраля и 1 марта в крупных городах Литвы, в небольших городах, в приходах.

Людей просят жертвовать продукты питания с большим сроком годности, одеяла, пледы, теплые носки для детей и взрослых, теплые детские ботинки, гигиенические принадлежности, подгузники, а также электронику – прожекторы, внешние аккумуляторы.

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Вещи будут принимать только в герметичных упаковках.

Заранее благодарим за понимание и распространение этой информации.

Собранные вещи и продукты повезут в Украину в начале марта, а собранные в храмах 26 февраля деньги переведут в фонды проектов помощи Украине.

С начала войны литовский Caritas провел 4 акции сбора помощи жителям Украины и беженцам из Украины в Молдове.

Всего Caritą собрал помощь на 830 000 евро, доставил в Украину 16 тячагей с помощью на сумму больше 400 000 евро.

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