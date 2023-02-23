В пресс-релизе сообщается, что 26 февраля жертвовать украинцам призовут священники всех католических храмов.
Вещи по списку, который есть на сайте caritas.lt, будут собирать 27, 28 февраля и 1 марта в крупных городах Литвы, в небольших городах, в приходах.
Людей просят жертвовать продукты питания с большим сроком годности, одеяла, пледы, теплые носки для детей и взрослых, теплые детские ботинки, гигиенические принадлежности, подгузники, а также электронику – прожекторы, внешние аккумуляторы.
Вещи будут принимать только в герметичных упаковках.
Заранее благодарим за понимание и распространение этой информации.
Собранные вещи и продукты повезут в Украину в начале марта, а собранные в храмах 26 февраля деньги переведут в фонды проектов помощи Украине.
С начала войны литовский Caritas провел 4 акции сбора помощи жителям Украины и беженцам из Украины в Молдове.
Всего Caritą собрал помощь на 830 000 евро, доставил в Украину 16 тячагей с помощью на сумму больше 400 000 евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Содра": средняя зарплата в Литве – 1844 евро, но каждый пятый получает меньше 800 евро
В последнем квартале прошлого года в Литве...
Эфир Delfi с украинским медиком и почетным консулом Литвы в Луганске — год помощи Украине
Год войны стал и годом помощи Украине. Какие регионы...
Государственная налоговая инспекция просит пока не заполнять годовые декларации
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...
Проводится акция сбора помощи Украине: литовцев призывают жертвовать вещи, продукты, деньги
Литовская благотворительная организация Caritas...
Продолжается расследование в связи с контрабандой удобрений: задержаны двое подозреваемых и 3000 тонн карбамида
Криминальная служба Литовской таможни при...