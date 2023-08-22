Проводимая реформа здравоохранения не приносит пользы людям

"Когда они принимали закон о реформе здравоохранения, казалось, что будет предлагаться одно решение за другим. Сейчас понятно, что как бы ни проводилась реформа, она не приносит людям никакой пользы. Люди этого не видят, они этого не понимают", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире Žinių radijas.
"Действительно, все придется оценить заново. Будет ли это какой-то отдельный аудит, или нам придется говорить об остановке реформы, или о чем-то еще. (...) Любую крупную реформу необходимо оценить.
Думаю, это будет сделано", – добавил советник президента в ответ на призывы социал-демократов провести аудит проводимых реформ.
Поскольку парламентская оппозиция продолжает критиковать реформу здравоохранения и призывает остановить ее из-за массового ухода врачей из медучреждений, при этом Министерство здравоохранения (Минздрав) уверяет, что уход врачей из медучреждений не связан с проводимой реформой, по словам советника Ф. Янсонаса, Президентура в данной дискуссии пока не занимает ничью сторону.
"Наверное, надо все оценить. Мы заранее не занимаем ничью сторону", – сказал советник президента.
"Вопрос в том, работает ли система здравоохранения для людей? Пока она не станет работать для людей, нам придется ее совершенствовать. Так или иначе, она должна служить людям, это единственная задача", – подчеркнул Ф. Янсонас.
По его словам, реформа здравоохранения, проводимая только ради того, чтобы что-то делать, не целесообразна.
"Кто-нибудь попадает к врачам быстрее? Нет. Получает более качественную услугу? Надо провести исследование. Но реформа ради реформы – не нужна", – заявил Ф. Янсонас.
ELTA напоминает, что в начале августа Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) обратилась к Правительству и Сейму с просьбой остановить реформу учреждений здравоохранения и провести аудит проектов реформы здравоохранения.
Социал-демократы уверяют, что массовый уход врачей из медицинских учреждений в Зарасае, Расейняе, Вильнюсе и Клайпеде является следствием проводимой правящими реформы здравоохранения.