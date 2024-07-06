Проверьте ваши карманы – у литовцев еще сохранились монеты, за которые можно получить тысячи евро

Вторая по ценности монета - коллекционная серебряная монета 2020 года, посвященная 300-летию со дня рождения Виленского Гаона (Элияху бен Шломо Залмана). На Ebay ее продают за 1300 евро, но можно найти и дешевле - по 700-800 евро. На сайте Центробанка сказано, что монета стоит 62 евро с НДС.

Есть и более дешевые монеты, посвященные Жувинтскому резервату, с другими ошибками на гурте, например, там написано просто „Латвия“. Эти монеты стоят 500 евро. „Правильные“ монеты стоят всего 9 евро.

Это прозвучит странно, однако самой ценной сейчас считается монета 2021 г., посвященная Жувинтскому биосферному резервату – с ошибкой на гурте. На латвийских монетах достоинством в 2 евро есть слова Dievs Sveti Latviju, что значит „Бог благословляет Латвию“, однако там должны были быть литовские слова „Laisvė, Vienybė, Gerovė“ (Свобода, Единство, Благо). Стоимость этих „неправильных“ монет на Ebay около 2000 евро, самую дорогую продают за 2200 евро.

10-евровая монета 2022 года, посвященная борьбе за свободу Украины, на Ebay стоит чуть больше 200 евро. Примерно столько же стоит и монета, посвященная 700-летию Вильнюса.

5-евровая коллекционная монета, посвященная сельскому хозяйству, стоит примерно 180 евро. Она была выпущена в 2020 году небольшим тиражом – всего 2500 шт. 5-евровая монета 2018 года, посвященная литовским технологиям, также оценена в 240 евро.

Недешевая и 50-евровая монета 2022 года, посвященная столетию Центробанка Литвы. Она стоит 900 евро. Около 800 евро стоит и 50-евровая монета 2019 г. , посвященная Саюдису, а также монета 2022 года, посвященная столетию Конституции Литвы. Она в Литве стоит больше 600 евро.

10-евровая литовская монета интересной формы, которая названа „Планеты Б нет“ (Nėra Planetos B), стоит около 180 евро. На сайте ЦБ цена монеты 77 евро с НДС.

Эти монеты вы не найдете в обороте и в кошельке. В списке ЦБ Литвы есть не менее 208 коллекционных монет. Однако есть и такие монеты или банкноты, которые можно найти в кошельке, правда, они будут дешевле.

Необязательно литовские, но и другие евромонеты, которые есть в обороте, иногда оценивают в несколько десятков евро, если на них есть ошибки, допущенные во время чеканки. На портале Etsy таких монет очень много. Например, монета со скрытым углом буквы E стоит 50 евро.