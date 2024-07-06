Проверьте ваши карманы – у литовцев еще сохранились монеты, за которые можно получить тысячи евро

Это прозвучит странно, однако самой ценной сейчас считается монета 2021 г., посвященная Жувинтскому биосферному резервату – с ошибкой на гурте. На латвийских монетах достоинством в 2 евро есть слова Dievs Sveti Latviju, что значит „Бог благословляет Латвию“, однако там должны были быть литовские слова „Laisvė, Vienybė, Gerovė“ (Свобода, Единство, Благо). Стоимость этих „неправильных“ монет на Ebay около 2000 евро, самую дорогую продают за 2200 евро.
Есть и более дешевые монеты, посвященные Жувинтскому резервату, с другими ошибками на гурте, например, там написано просто „Латвия“. Эти монеты стоят 500 евро. „Правильные“ монеты стоят всего 9 евро.
Вторая по ценности монета - коллекционная серебряная монета 2020 года, посвященная 300-летию со дня рождения Виленского Гаона (Элияху бен Шломо Залмана). На Ebay ее продают за 1300 евро, но можно найти и дешевле - по 700-800 евро. На сайте Центробанка сказано, что монета стоит 62 евро с НДС.
Недешевая и 50-евровая монета 2022 года, посвященная столетию Центробанка Литвы. Она стоит 900 евро. Около 800 евро стоит и 50-евровая монета 2019 г. , посвященная Саюдису, а также монета 2022 года, посвященная столетию Конституции Литвы. Она в Литве стоит больше 600 евро.
Еще одна 20-евровая монета посвящена 230-ей годовщине Конституции 1791 года. Стоимость литовской монеты на Ebay около 300 евро, ЦБ указывает цену 69 евро.
5-евровая коллекционная монета, посвященная сельскому хозяйству, стоит примерно 180 евро. Она была выпущена в 2020 году небольшим тиражом – всего 2500 шт. 5-евровая монета 2018 года, посвященная литовским технологиям, также оценена в 240 евро.
10-евровая монета 2022 года, посвященная борьбе за свободу Украины, на Ebay стоит чуть больше 200 евро. Примерно столько же стоит и монета, посвященная 700-летию Вильнюса.
10-евровая литовская монета интересной формы, которая названа „Планеты Б нет“ (Nėra Planetos B), стоит около 180 евро. На сайте ЦБ цена монеты 77 евро с НДС.
Эти монеты вы не найдете в обороте и в кошельке. В списке ЦБ Литвы есть не менее 208 коллекционных монет. Однако есть и такие монеты или банкноты, которые можно найти в кошельке, правда, они будут дешевле.
Необязательно литовские, но и другие евромонеты, которые есть в обороте, иногда оценивают в несколько десятков евро, если на них есть ошибки, допущенные во время чеканки. На портале Etsy таких монет очень много. Например, монета со скрытым углом буквы E стоит 50 евро.
Внимание до сих пор привлекают и литовские литы. Например, на Ebay продают немало литовских центов и литов – их цена минимум в два раза превышает их номинальную ценность. Например, монета 2 лита 2002 года продается за 2 евро, 20 центов 1999 года – за 4 евро. Даже некоторые монеты, выпущенные по особому случаю, с иной символикой Погони стоят в несколько раз больше. Однако обычно этим монетам больше 20 лет.
Некоторые литы продают очень дорого. Например, 10-литовая купюра 2007 года стоит 230 евро.
Эксперт компании Florinus Таурас Рачила сказал, что юбилейные 2-евровые монеты с Жувинтским резерватом и ошибкой на гурте были выпущены в оборот, поэтому до сих пор их можно найти на рынке. По ошибке в оборот выпустили почти 500 таких монет. Люди могли ими пользоваться и не подозревать, сколько стоит такая монета.
„Если специально брак не искать, то заметить его сложно. Поскольку реверс и аверс абсолютно нормальные, ничего особенного там нет. Просто на гурте надпись не „Laisvė, Vienybė, Gerovė“, а „Dievs Sveti Latviju“, - пояснил специалист.
Он рассказал, что с рынка стараются как можно быстрее собрать бракованные монеты, брак не делает чести монетному дому.
Рачила сказал, что ценность монет зависит от тиража. Например, тираж евро в Монако небольшой. Самая редкая монета Монако - 2 евро, выпущенные по случаю 25-летия принцессы Монако Грэйс Келли, их стоимость почти 5000 евро. Тираж монеты - 20 000 единиц во всей еврозоне.
„Тираж всех карликовых государств может составлять 400 000-500 000 единиц, это немного, их монеты отличаются большой ценностью. то Ватикан, Сан-Марино, Монако“, – заметил эксперт.
Одним словом, если вы вернулись из такой страны - пересмотрите содержимое карманов.
Рачила сказал, что мало кому известно, что Литва выпускает и монеты достоинством в 1,5 евро из сплава меди и никеля. Эти монеты посвящены разным литовским праздникам, сказкам, они редко встречаются в обороте.
„Они стоят 6-7 евро, хотя их номинал 1,50 евро. Это коллекционные монеты, но ими можно оплатить покупки“, – заметил он.
Рачила сказал, что у людей еще остались литы. „Сейчас 5 литов с Йонасом Яблонскисом стоят 50-70 евро“, – рассказла он.