Проверьте, относитесь ли вы к среднему классу – сколько евро в месяц для этого надо зарабатывать

„Я не знаю такого периода, когда люди были бы всем довольны. Это психологический момент. Что касается статистики, кого можно отнести к среднему классу, то этим должна заниматься „Содра“, у нее есть статистика, она видит на самом ли деле средний класс увеличивается или уменьшается. Все остальное - только догадки“, – сказал владелец Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис. По его мнению, если у человека нет имущества, его зарплата „на руки“ должна быть от 2000 до 4000 евро. Но, по его словам, это скорее то, что чувствуют люди, они сами относят себя к среднему классу или нет, как они это видят, а не по тому, относятся ли к каким-либо критериям.