Проверьте, относитесь ли вы к среднему классу – сколько евро в месяц для этого надо зарабатывать

Почему это произошло, несмотря на то, что доходы, согласно статистике, ежегодно только растут. Сколько на самом деле надо зарабатывать, чтобы относиться к среднему классу?
„Я не знаю такого периода, когда люди были бы всем довольны. Это психологический момент. Что касается статистики, кого можно отнести к среднему классу, то этим должна заниматься „Содра“, у нее есть статистика, она видит на самом ли деле средний класс увеличивается или уменьшается. Все остальное - только догадки“, – сказал владелец Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис. По его мнению, если у человека нет имущества, его зарплата „на руки“ должна быть от 2000 до 4000 евро. Но, по его словам, это скорее то, что чувствуют люди, они сами относят себя к среднему классу или нет, как они это видят, а не по тому, относятся ли к каким-либо критериям.
Эта сумма на самом деле далека от реальной статистики. К среднему классу, по методике подсчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), можно отнести жителей с доходами 1363–3634 евро „на бумаге“ (930–2200 евр „на руки“).
Однако предприниматель подчеркнул важный аспект – если у человека есть имущество, то для того, чтобы он считался представителем среднего класса, зарплата может быть меньше, ведь ему не надо арендовать жилье.
„Средний класс в Литве - это люди с доходом 2000 евро в месяц „на руки“. Все зависит от структуры его расходов. Но в опросе спрашивали у людей, чувствуют ли они себя представителями среднего класса, могут ли позволить себе поездки, кредиты и спокойно смотреть в будущее. Людей, которые спокойно смотрят в будущее, становится меньше“, – сказал о среднем классе Пятрас Чепкаускас, представитель портала Pricer.lt, и замечает, что покупка дорогих товаров - один из психологических знаков принадлежности к среднему классу.
Чепкаускас отмечает, что в исследовании цен замечает явную тенденцию. Самая дешевая корзина стала на 16% дороже. Корзина известных брендов, которые покупают представители среднего класса, подорожала на 46%. Отсюда давление, которое ощущает средний класс. Эти люди часто берут кредиты, вот они и почувствовали рост процентной ставки.
Еще один аспект - безработица. Литва является одним из лидеров ЕС по росту зарплат, однако она занимает 4-е место по уровню безработицы.
Дундулис считает, что не осталось значительных отличий между Вильнюсом и регионами, однако в Вильнюсе у жителей больше расходов.
„В Вильнюсе больше доходы и расходы. В городках иная структура расходов. Несколько лет назад жители много еды выращивали сами. Сейчас часть таких людей снизилась. Кроме того, в регионах хуже доступность услуг и лишь иногда они бывают дороже, чем в крупных городах“, – сказал Чепкаускас.
По словам главы Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене, несмотря на то, что число людей, которые относят себя к среднему классу сократилось на 3%, все же к нему себя относит больше половины жителей.
„51% жителей указал, что относится к среднему классу. Это высокий показатель – выше, чем в Латвии и Эстонии, но в 2019 году таких было 58%, эта часть сокращается“, – заметила экономист.
Часть этих жителей, по словам эксперта, мигрирует в сторону более низкого класса, таких в этом году стало на 3% больше - 34%.
По словам Цвиликене, представитель среднего класса мне думает о том, как купить еду, оплатить коммунальные расходы, может обращаться к частным врачам, путешествовать, развлекаться, он позаботился о своей старости и у него есть сбережения.
„Когда мы спросили людей, каковы критерии принадлежности к среднему классу, они выделили наличие недвижимости, неважно, приобретенной в ипотеку или полученной в наследство. Любовь литовцев к недвижимости не ржавеет. Очень важна также возможность позволить себе уехать за границу на 7 дней. Третий пункт - „подушка“ безопасности, финансовый резерв“, – сказала эксперт.
Количество людей, относящих себя к более высокому классу, чем средний, остается стабильным - 7%.
В числе причин, по которым сократилось число представителей среднего класса - не только безработица, но и устоявшийся уровень цен.