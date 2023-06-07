Право на получение бесплатных медицинских услуг зависит от взносов ОНЗ. За сбор этого налога отвечает "Содра", она переводит эти средства в Фонд обязательного здравоохранения.

Жители, которые платят ОНЗ или за которых платят ОНЗ, могут бесплатно пользоваться услугами государственных поликлиник или поликлиник, которые подписали соответствующие договоры с фондом.

Система ОНЗ обусловлена принципами всеобщих взносов и солидарности. Это значит, что налог платят все, каждый, кто платит налог, застрахован. Суть солидарности – каждый житель по мере возможностей платит ОНЗ, один платит больше, другой - меньше, взносы зависят от доходов конкретного человека. Однако в случае необходимости каждый, независимо от внесенных сумм, получает необходимые услуги.

Если бы не было принципа всеобщей солидарности, то большинству жителей не были бы доступны дорогие услуги здравоохранения.

ОНЗ за текущий месяц должны платить до последнего дня месяца. Иногда при переводе средств человек указывает неверные личные данные, неправильную сумму или код. В таких случаях, несмотря на то, что ОНЗ был переведен, его могу не засчитать, и действие бесплатных услуг останавливается.

Если страхование не действует, а человек получит консультацию врача, то появляется задолженность. Сумма эта будет небольшой. Но если человеку потребуются сложные услуги, компенсируемые лекарства, то тогда придется заплатить от несколько сот до нескольких тысяч евро. Особенно дорого стоят хирургические операции, лечение онкозаболеваний и хронических заболеваний.

Самый простой способ решения проблемы – своевременно платить ОНЗ. Все взносы надо переводить на счет "Содры". Коды можно узнать на сайте "Содры" или, позвонив по номеру Фонда социального страхования.

Проверить, нет ли у вас долга, можно на своей странице в "Содре" или на сайте Больничной кассы.